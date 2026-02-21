Макрон: отмена тарифов Трампа - победа верховенства права

Эммануэль Макрон открывает Сельскохозяйственный салон 21 февраля 2026 года.
Эммануэль Макрон открывает Сельскохозяйственный салон 21 февраля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Aurelien Morissard, Pool
Авторское право AP Photo/Aurelien Morissard, Pool
By Alexander Kazakevich и AFP
Опубликовано
Президент добавил, что Франция изучит последствия введения Дональдом Трампом нового 10-процентного глобального налога и примет соответствующие меры.

Решение Верховного суда США об отмене тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом в рамках чрезвычайного закона, иллюстрирует важность «верховенства права».

Такое заявление на открытии Международного сельскохозяйственного салона в Париже сделал глава французского государства Эммануэль Макрон.

"Для тех, кто считает, что Верховные суды - это проблемы в реальной жизни. Верховный суд рассмотрел Конституцию и постановил, что это (тарифы Трампа) ей не соответствует. Теперь все говорят, как это здорово. Хорошо, что в демократических странах есть система сдержек и противовесов. Это можно только приветствовать", - сказал президент.

Макрон добавил, что Франция изучит последствия введения Дональдом Трампом нового 10-процентного глобального налога и примет соответствующие меры. Париж хочет продолжать в США экспорт своих товаров, в частности сельскохозяйственной продукции, предметов роскоши, модной одежды и авиационной техники. Президент подчеркнул, что торговые отношения должны быть взаимовыгодными и стабильными, без односторонних шагов.

Марш в память Квентина: Макрон призывает "всех успокоиться"

В начале своего визита на Сельскохозяйственный салон Макрон призвал всех к спокойствию перед началом шествия в память о Квентине Деранке, убийство которого потрясло страну.

Президент Франции заверил, что силы правопорядка будут "очень бдительно следить за тем, чтобы все прошло как можно более гладко".

Я думаю, что это момент размышления и уважения к нашему молодому соотечественнику, который был убит, к его семье и близким. Это также момент требования и ответственности

Эммануэль Макрон также объявил, что его правительство проведет совещание, на котором будут обсуждаться "группы насильственных действий, которые процветают и имеют связи с политическими партиями любого рода", упомянув о возможности их роспуска.

