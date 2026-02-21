Макрон: отмена тарифов Трампа - победа верховенства права

Президент добавил, что Франция изучит последствия введения Дональдом Трампом нового 10-процентного глобального налога и примет соответствующие меры.
Решение Верховного суда США об отмене тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом в рамках чрезвычайного закона, иллюстрирует важность «верховенства права».
Такое заявление на открытии Международного сельскохозяйственного салона в Париже сделал глава французского государства Эммануэль Макрон.
"Для тех, кто считает, что Верховные суды - это проблемы в реальной жизни. Верховный суд рассмотрел Конституцию и постановил, что это (тарифы Трампа) ей не соответствует. Теперь все говорят, как это здорово. Хорошо, что в демократических странах есть система сдержек и противовесов. Это можно только приветствовать", - сказал президент.
Макрон добавил, что Франция изучит последствия введения Дональдом Трампом нового 10-процентного глобального налога и примет соответствующие меры. Париж хочет продолжать в США экспорт своих товаров, в частности сельскохозяйственной продукции, предметов роскоши, модной одежды и авиационной техники. Президент подчеркнул, что торговые отношения должны быть взаимовыгодными и стабильными, без односторонних шагов.
Марш в память Квентина: Макрон призывает "всех успокоиться"
В начале своего визита на Сельскохозяйственный салон Макрон призвал всех к спокойствию перед началом шествия в память о Квентине Деранке, убийство которого потрясло страну.
Президент Франции заверил, что силы правопорядка будут "очень бдительно следить за тем, чтобы все прошло как можно более гладко".
Эммануэль Макрон также объявил, что его правительство проведет совещание, на котором будут обсуждаться "группы насильственных действий, которые процветают и имеют связи с политическими партиями любого рода", упомянув о возможности их роспуска.