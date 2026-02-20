Польша вышла из договора о запрете противопехотных мин

Польша официально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин. Страна НАТО теперь может минировать укрепления своего «Восточного щита» — системы оборонительных сооружений, которую Варшава строит на границах с Россией и Белоруссией с 2024 года.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Премьер-министр Дональд Туск поддержал этот шаг, несмотря на критику и опасения по поводу опасности мин для мирного населения.

В прошлом году из Оттавского договора уже вышла Украина, а также Финляндия и страны Балтии. Граничащие с Россией и Белоруссией государства опасаются, что могут стать следующими целями Кремля.

Конвенция о запрете противопехотных мин, известная как Оттавский договор, была подписана в 1997 году. Она предписывала отказаться от использования, разработки и производства такого оружия и уничтожить имеющиеся запасы.

Одним из оснований для запрета противопехотных мин авторы документа называют их огромную опасность для мирного населения, причём эта опасность сохраняется долгие годы после окончания боевых действий.

Однако многие специалисты подвергли договор критике за расплывчатые формулировки и концептуальные недостатки. Конвенцию отказались подписать более трёх десятков стран, среди них — Россия, США и Китай.