Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Польша вышла из договора о запрете противопехотных мин

Польша с 2024 года укрепляет восточные границы
Польша с 2024 года укрепляет восточные границы Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Ранее из Конвенции вышли Украина, Финляндия и страны Балтии

Польша официально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин. Страна НАТО теперь может минировать укрепления своего «Восточного щита» — системы оборонительных сооружений, которую Варшава строит на границах с Россией и Белоруссией с 2024 года.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Премьер-министр Дональд Туск поддержал этот шаг, несмотря на критику и опасения по поводу опасности мин для мирного населения.

В прошлом году из Оттавского договора уже вышла Украина, а также Финляндия и страны Балтии. Граничащие с Россией и Белоруссией государства опасаются, что могут стать следующими целями Кремля.

Related

Конвенция о запрете противопехотных мин, известная как Оттавский договор, была подписана в 1997 году. Она предписывала отказаться от использования, разработки и производства такого оружия и уничтожить имеющиеся запасы.

Одним из оснований для запрета противопехотных мин авторы документа называют их огромную опасность для мирного населения, причём эта опасность сохраняется долгие годы после окончания боевых действий.

Однако многие специалисты подвергли договор критике за расплывчатые формулировки и концептуальные недостатки. Конвенцию отказались подписать более трёх десятков стран, среди них — Россия, США и Китай.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Поляки вооружаются: число единиц оружия в стране превысило миллион

Дональд Туск: «Польша не присоединится к „Совету мира“»

Армия в 500 000 человек: Польша создаёт резерв для быстрой мобилизации