Трамп увеличил глобальную пошлину до 15% и обещает новые тарифы

Трамп увеличил глобальную пошлину до 15% и обещает новые тарифы
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Павел Додонов
Опубликовано
По его словам, мера направлена на «возмездие» странам, которые долго «обдирали» США.

Дональд Трамп повысил новую глобальную пошлину с 10 до 15%. Об этом президент США объявил в своей социальной сети Truth Social. Трамп написал, что немедленно повышает 10-процентную всемирную пошлину для стран, "многие из которых на протяжении десятилетий “обдирали” США (пока к власти не пришел я) без какого-либо возмездия, до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%".

Трамп добавил, что в ближайшие несколько месяцев его администрация определит и введёт новые законно допустимые тарифы, чтобы сделать Америку "еще величественнее, чем когда-либо".

20 февраля Верховный суд США постановил, что Трамп превысил полномочия, когда ввел масштабные пошлины против многих стран мира на основании закона, предназначенного для случаев чрезвычайного положения в стране.

Большинство судей постановило, что Конституция "очень четко" наделяет Конгресс полномочиями вводить налоги, которые включают в себя пошлины, а значит Дональд Трамп должен был обратиться за разрешением туда.

Трамп отреагировал на это, сказав, что обложит весь импорт товаров в США пошлиной по тарифу 10% в дополнение к уже существующим пошлинам, и заявил, что Верховный суд находился "под влиянием иностранных интересов", когда выносил свое решение.

