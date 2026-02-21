"Правосудие для Квентина": 3 200 человек прошли маршем по улицам Лиона

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, annonce avoir signalé au procureur de la République de Lyon "tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux".

Des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes ont été observés en marge de la manifestation.

Plusieurs journalistes ont également signalé le comportement inadapté du service d'ordre de la manifestation. Les autorités sont intervenues à chaque fois auprès des organisateurs.

Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et du centre, a partagé cette publication sur son compte X. L'ex-patron de l'OL avait par ailleurs demandé au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, la demande d’Aulas d’accrocher un portrait de Quentin Deranque sur la mairie. Un vœu finalement exaucé par la région, dirigée par la droite, qui a affiché un portrait géant de la victime.



