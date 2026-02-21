"Правосудие для Квентина": 3 200 человек прошли маршем по улицам Лиона

"Левые убивают" и "Мы у себя" - такие лозунги звучали во время шествия. 23-летний студент лионского университета скончался от черепно-мозговой травмы в субботу 14 февраля после того, как двумя днями ранее он подвергся жестокому нападению возле здания института Sciences Po.
Марш в память о Квентине Деранке прошел в субботу днем в 7-м округе Лиона - от площади имени Жана Жореса до места, где молодой националистический активист был забит до смерти, на улице имени Виктора Лагранжа.
В шествии приняли участие более трех тысяч человек: 3 200 по данным префектуры и 3 500 по данным организатора мероприятия, активистки движения против абортов Алиетт Эспье, близкой к лионским ультраправым. В шествии также приняли участие активистки из группы Nemesis.
Мэр 7-го округа Фанни Дюбо сообщила Euronews, что в потенциально опасных местах, таких как ЛГБТ-бар и мечеть, была усилена охрана.
Эммануэль Макрон призвал к спокойствию в преддверии демонстрации. Он объявил, что правительство проведет совещание, на котором будут рассмотрены "группы насильственных действий", связанные, по его словам, с политическими партиями, что может привести к их роспуску.
Шествие в целом прошло спокойно, хотя один из демонстрантов был задержан с холодным оружием.
Убийство Деранка вызвало настоящий шок во Франции. 23-летний студент лионского университета скончался от черепно-мозговой травмы в субботу 14 февраля после того, как двумя днями ранее он подвергся жестокому нападению возле здания института Sciences Po. Там проходила протестная акция ультраправого коллектива Némésis, который, по собственному заявлению, борется с насилием в отношении западных женщин. Активистки Némésis выступали против проведения в этом учебном заведении конференции франко-палестинского евродепутата от ультралевой "Непокорённой Франции" Римы Хассан.
В убийстве Деранка обвиняют радикальных ультралевых активистов. Были задержаны одиннадцать человек, четверо из которых потом были отпущены. Из оставшихся семерых, шестеро подозреваются в участии в насилии, еще один - в "оказании помощи" нападавшим.
В числе задержанных - помощник депутата от "Непокорённой Франции" (LFI) Рафаэля Арно - Жак-Эли Фавро.
СЛЕДИТЕ ЗА НАШЕЙ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ:
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Прямой эфир завершен
Propos et gestes répréhensibles signalés au procureur
La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, annonce avoir signalé au procureur de la République de Lyon "tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux".
Des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes ont été observés en marge de la manifestation.
Plusieurs journalistes ont également signalé le comportement inadapté du service d'ordre de la manifestation. Les autorités sont intervenues à chaque fois auprès des organisateurs.
Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et du centre, a partagé cette publication sur son compte X. L'ex-patron de l'OL avait par ailleurs demandé au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, la demande d’Aulas d’accrocher un portrait de Quentin Deranque sur la mairie. Un vœu finalement exaucé par la région, dirigée par la droite, qui a affiché un portrait géant de la victime.
Conformément aux instructions données par le ministre de l’Intérieur, la préfète signale immédiatement au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 21, 2026
Plusieurs journalistes ont également signalé le… https://t.co/r5dcFxdjVo
"Pour moi, à droite, il n'y a pas d'extrémisme"
Un participant à la marche explique à Euronews qu'il est venu "en soutien à la famille et en dénonciation de la violence politique", imputable, selon lui, tantôt à l'extrême gauche, tantôt à l'extrême droite. Il affirme toutefois que "c'est systématiquement l'extrême gauche qui attaque".
"On ne peut pas renvoyer dos à dos l’extrême gauche et l’extrême droite", ajoute-t-il, "car à droite, il n’y a pas de volonté d’agression".
Selon le politologue Xavier Crettiez, interviewé par Arte le 17 février, en 40 ans, outre les morts causés par les islamistes et les séparatistes, 53 personnes sont décédées lors de violences idéologiques, dont 5 sont du fait de l'ultragauche et 48 de l'ultradroite.
Némésis présent, tulipes distribuées
Les militantes du groupe identitaire Némésis, qui se définit comme féministe mais que les observateurs classent à l'extrême droite, sont présentes lors de la marche.
Le 12 février, Quentin Deranque avait accompagné le collectif lors d'une action – émaillée d’incidents violents – contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
Euronews
La maire du VIIe arrondissement s'exprime sur Euronews
À une heure du début de la marche, Fanny Dubot, maire écologiste du VIIe arrondissement, nous fait part de son ressenti face à un après-midi qui, selon elle, s'annonce "compliqué".
"Le maire de Lyon et moi-même avons appelé à l'interdiction de cette marche qui nous paraît risquée en termes de sécurité", déclare-t-elle à Euronews, soulignant que l'appel à manifester avait été relayé par "de nombreux réseaux de groupuscules d'extrême droite, notamment à l'international".
Donc aujourd'hui, avant la marche, nous sommes inquiets et avons décidé de mobiliser les moyens de la police municipale afin de protéger les lieux qui pourraient être pris pour cible.
Un bar LGBT et une mosquée figurent parmi ces lieux, précise-t-elle.
Manifestations interdites dans le reste de Lyon
Selon un arrêté préfectoral, tout rassemblement, "hormis ceux déjà déclarés", est interdit du samedi 21 février 2026 à 11h au dimanche 22 février 2026 à 3h dans un vaste périmètre couvrant la majeure partie du centre-ville, notamment :
- la presqu'île, des Pentes de la Croix-Rousse au musée des Confluences ;
- le Vieux-Lyon ;
- la Guillotière ;
- la Part-Dieu ;
- les quais de Saône et les berges du Rhône, à l'exception du VIe arrondissement.
Préfecture du Rhône
Nuñez remercie la préfète et les forces de l'ordre
La place Beauvau se félicite de la gestion de la marche.
Je remercie la préfète du Rhône et l’ensemble des forces de securité engagées sous son autorité pour la gestion du rassemblement qui s’est tenu à Lyon. https://t.co/gxnMQtHoMv— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) February 21, 2026
LFI percutée de plein fouet par le meurtre de Quentin
Alors que deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault figurent parmi les personnes suspectées d’avoir participé aux violences ayant entraîné la mort du militant identitaire, LFI se retrouve de plus en plus isolée.
Décryptage :
Mort de Quentin : le spectre d’un “cordon sanitaire” autour de LFI ?
Alors que deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault figurent parmi les personnes suspectées d’avoir participé aux violences ayant entraîné la mort du m…
"Lyon a été le théâtre de saluts nazis"
La candidate aux municipales soutenue par le Parti radical de gauche (PRG), Nathalie-Perrin-Gilbert, a dénoncé les "saluts nazis", des "propos racistes et homophobes", ainsi que "des symboles de haine" qui ont été constatés lors de la manifestation de l'ultradroite.
La candidate LFI à la mairie de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, a, quant à elle, fustigé l'autorisation de la marche accordée par la préfecture du Rhône et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez : "Ils doivent rendre des comptes à la République !"
Une interpellation pour port d'arme
Une personne, présente en queue de cortège, a été interpellée pour port d'armes (couteau et marteau), selon la préfecture du Rhône.
Notre correspondant indique qu'il n'a pas remarqué de contre-manifestants.
Euronews
3 200 participants selon la préfecture, 3 500 selon l'organisatrice
Une autre participante parle à notre micro.
Euronews
La préfète "confiante"
La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a passé en revue le dispositif de sécurité avant le départ du cortège.
" Elle a assuré aux différentes unités mobilisées sa pleine confiance", indique une publication sur X, rappelant les consignes de "fermeté" et d'"action rapide".
Avant de rejoindre le Centre d’information et de commandement de la @PoliceNat69, la Préfète du #Rhône, Fabienne BUCCIO passe en revue le dispositif de sécurité en amont de la manifestation dite « marche en hommage à Quentin ».— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 21, 2026
Elle a assuré aux différentes unités mobilisées sa… pic.twitter.com/kEQTe0JTXD
La région Auvergne Rhône-Alpes rend hommage à Quentin Deranque
Euronews découvre un portrait de Quentin Deranque affiché sur la façade nord de l'hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon, dans le quartier de La Confluence.
L'exécutif régional, présidé par Fabrice Pannekoucke (LR), utilise cet espace pour des messages de solidarité. Il y a encore quelques semaines, un appel à la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal y avait ainsi été affiché.
Euronews
L'administration Trump s'en mêle et réclame que les responsables soient traduits en justice
Après un passe d'armes entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, qui a qualifié le tabassage à mort de Quentin Deranque d'"une blessure pour toute l'Europe", c'est au tour de l'administration Trump de commenter l'affaire française.
L'ambassade américaine à Paris a relayé un message du Bureau de lutte contre le terrorisme, rattaché au département d’État, affirmant que "l'extrémisme de gauche violent est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".
"Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice", a ajouté le Bureau.
Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper.— U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) February 20, 2026
L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque… https://t.co/90BOijTxhR
Macron appelle "tout le monde au calme"
S'exprimant depuis le Salon de l'agriculture, qu'il a inauguré, le président Emmanuel Macron a appelé samedi au calme avant un rassemblement en hommage à Quentin Deranque, dont le meurtre a mis le pays sous tension.
Le président de la République a assuré que le gouvernement resterait "très vigilant pour que les choses se passent au mieux possible".
Je pense que c'est un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué, pour sa famille et ses proches. C'est aussi un moment d'exigence et de responsabilité.
Emmanuel Macron a également annoncé que son gouvernement tiendrait une réunion pour discuter des "des groupes d'action violentes qui sévissent et qui ont des liens avec les partis politiques quels qu'ils soient", évoquant la possibilité de dissolutions.
AP Photo/Aurelien Morissard, Pool
Municipales à Lyon : une campagne frappée de plein fouet
L'affaire électrise également la campagne municipale à Lyon, où tous les candidats se positionnent sur la gestion de la crise après le meurtre de Quentin. Dimanche dernier, plusieurs d'entre eux ont suspendu leur campagne.
Jeudi, le candidat de la droite et du centre, Jean-Michel Aulas, a appelé, dans une tribune, à ce que le portrait du jeune homme soit affiché sur l'hôtel de ville. Une demande qualifiée d'"indécente" et de déplacée dans "la capitale de la résistance" par son adversaire, Grégory Doucet.
Cette prise de position a vivement irrité le candidat du Rassemblement National, Alexandre Dupalais, qui a accusé le maire de "cracher sur la mémoire d'un jeune Lyonnais assassiné par ses alliés d'extrême-gauche" et a également dénoncé le pavoisement de la façade de la mairie avec un drapeau palestinien au moment de la reconnaissance officielle par la France.
Par ailleurs, Jordan Bardella, président du RN, a recommandé, dans une lettre adressée à ses cadres et consultée par plusieurs médias français, de ne pas se rendre aux rassemblements d'hommage à Quentin Deranque ni "n'y associer" le parti d'extrême droite qu'il dirige.
G.Doucet s’enfonce chaque jour un peu plus dans l’infamie.— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) February 20, 2026
Après avoir pavoisé l’hôtel de ville aux couleurs palestiniennes et fait citoyen d’honneur un colonel du Hamas, il crache sur la mémoire d’un jeune lyonnais assassiné par ses alliés d’extrême-gauche.
Il doit partir. https://t.co/QF0hLsL0lr
Sciences Po Lyon écrit de nouveau aux étudiants
Nous avons révélé le premier courriel adressé samedi dernier aux étudiants de l'IEP de Lyon, dans lequel sa directrice, Hélène Surrel, revenait sur le dispositif de sécurité mis en place lors de la conférence de Rima Hassan, assurant qu'"n'y a eu aucun incident dans les locaux".
Un deuxième mail, consulté par Euronews, a été envoyé pendant la semaine des vacances universitaires. La cheffe de l'établissement y évoque une situation "difficile" pour Sciences Po Lyon, "à la suite des actes de violence ayant conduit au décès tragique de Quentin Deranque".
L'équipe de direction et moi-même pensons à vous et mettons tout en œuvre pour que la reprise des enseignements lundi prochain se déroule dans un contexte garantissant votre sécurité et celle des personnels.
Si les mesures concrètes seront précisées ultérieurement, Hélène Surrel indique d'ores et déjà que la présentation de la carte étudiante sera nécessaire pour accéder aux locaux.
Sciences Po Lyon condamne également avec force l'instrumentalisation de ces événements tragiques par certains partis ou groupuscules, d’où qu’ils viennent, pour remettre en cause le rôle des établissements universitaires.
La directrice annonce enfin la mise en place d'un service de soutien psychologique à partir de mardi prochain.
Le bâtiment pédagogique de l'IEP, vide pendant les vacances d'hiver / Euronews
Complicité de meurtre : que dit le code pénal ?
L'infraction de meurtre, passible de 30 ans de prison, est "plutôt connue du grand public", déclare à Euronews Cem Alp, avocat pénaliste au barreau de Lyon.
Concernant le chef d'accusation retenu contre Jacques-Elie Favrot, Me Alp précise qu'en droit français, le complice encourt la même peine que l'auteur du meurtre :
Que l'on soit auteur ou complice, on s'expose exactement aux mêmes peines.
L'avocat précise que le code pénal distingue deux formes de complicité de meurtre par instigation : on peut être poursuivi soit pour avoir provoqué l'infraction – par un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d'autorité – soit pour avoir donné des instructions claires et précises, notamment sur les modalités d'exécution.
Le fait que l'ancien assistant de Raphaël Arnault soit soupçonné de complicité pourrait signifier que, selon le parquet, il "n'a pas porté de coups, mais a participé au meurtre, soit en le provoquant, soit en donnant des instructions", analyse le pénaliste, en soulignant que cette interprétation reste sous réserve des conclusions de l'enquête.
Sept mises en examen, des proches de Raphaël Arnault impliqués
Une semaine après le drame, l'enquête s'accélère. Après l'interpellation d'au moins onze personnes en lien avec la mort de Quentin Deranque, sept hommes âgés de 20 à 26 ans ont été mis en examen jeudi soir à Lyon, dont six pour "homicide volontaire".
Jacques-Elie Favrot, ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a quant à lui été mis en examen pour "complicité de meurtre par instigation" et placé en détention provisoire.
Six personnes restent en détention, tandis que quatre autres ont été remises en liberté. Le procureur de Lyon, Thierry Dran, a précisé jeudi que les enquêteurs n'avaient pas encore identifié toutes les personnes impliquées dans les violences ayant coûté la vie au militant d'extrême droite, survenues en marge de la conférence donnée par l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, organisée par l'association EUROKA.
D'après l'AFP, la plupart des suspects sont connus pour leur proximité avec le mouvement d'ultragauche antifasciste "La jeune garde", fondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault et dissous en juin 2025 par le ministère de l'Intérieur.
Depuis quelques jours, Raphaël Arnault est sous le feu des critiques. Un deuxième ancien collaborateur de l'élu, Adrien Besseyre, dont le contrat avait pris fin quelques jours avant les événements, fait également partie des mis en examen pour "homicide".
L'actuel assistant de Raphaël Arnault, Robin C., est soupçonné d'avoir hébergé et porté assistance à Adrien Besseyre, selon Le Parisien. Il n'est plus en détention et sera convoqué ultérieurement au tribunal pour répondre de "recel de malfaiteur", rapporte l'AFP.
Ce dernier apparaît toujours sur le site du Parlement sous le pseudonyme Robin Michel. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet a déclaré avoir demandé "que les contrats de l'ensemble des collaborateurs soient examinés", et que le recours aux noms d'usage soit interdit.
Des appels à l'exclusion du député Arnault du groupe insoumis, voire à sa démission, ont été lancés par ses opposants politiques.
Le contrat de travail de M. Robin C. a été établi avec son député-employeur sous son vrai nom. C'est son député qui a demandé à ce que puisse être utilisé un nom d’usage sur les documents publics liés à ses fonctions. Des vérifications de sécurité ont été faites préalablement à… https://t.co/0zRQLmf0NH— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) February 18, 2026
Ambiance dans le VIIe arrondissement
À Lyon, des appels à éviter le secteur de la marche, voire à organiser une contre-manifestation, ont été diffusés par des auteurs anonymes ainsi que par des groupes d'ultragauche antifasciste, tels que Rebellyon.
Certaines affiches dans l'espace public laissent entendre que la communauté musulmane serait notamment visée, en cas de débordements.
Une pétition en ligne du groupe Lyon INSURRECTION pour interdire la marche a recueilli plus de 31 000 signatures. Le texte dit refuser "que notre ville serve de vitrine à une démonstration de force de l’extrême droite radicale".
Euronews
Sécurité, itinéraire : à quoi s'attendre ?
Dans un communiqué, la préfecture du Rhône précise que l'organisatrice de la manifestation – la militante anti-avortement proche de l'ultradroite lyonnaise Aliette Espieux – s'est engagée à respecter deux consignes : "que cette marche revête un caractère pacifique" et "qu'elle ne donne lieu à aucune expression politique".
Le parcours, long d'environ 1,4 km, traversera la partie sud du VIIe arrondissement : le cortège partira à 15 heures de la place Jean-Jaurès, empruntera la rue Pré-Gaudry, la rue Crépet puis le boulevard Yves-Farge, avant de rejoindre la rue Victor-Lagrange, où Quentin Deranque avait été roué de coups mortels.
Le dispositif de sécurité s'annonce massif. Il comprendra :
- les effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône ;
- plusieurs compagnies républicaines de sécurité, dont la CRS 83, nouvelle unité de maintien de l''ordre, spécialisée dans les violences urbaines et les troubles à l'ordre public de "haute intensité" ;
- des escadrons de gendarmerie mobile.
Des policiers nationaux patrouilleront également dans les transports en commun, les gares seront placées sous surveillance renforcée et la police municipale protégera les bâtiments publics.
Les commerçants recevront "en temps réel" les informations sur les incidents éventuels.
La préfète réaffirme son intransigeance face aux comportements ou aux propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi lors de cette manifestation. Les éventuels mis en cause seront interpellés ou signalés à la justice.
#OrdrePublic— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2026
Une manifestation dite « Marche en hommage à Quentin » aura lieu demain samedi 21 février à #Lyon à partir de 15h00.
⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements !
✅ La… pic.twitter.com/j2oMmouEHl