Умер Эрик Дэйн, актер сериала "Анатомия страсти" и сторонник борьбы с БАС

By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Дэйн умер от бокового амиотрофического склероза, известного также как болезнь Лу Герига, менее чем через год после того, как объявил о своем диагнозе.

Известный актер Эрик Дэйн, хорошо известный по ролям в сериалах "Анатомия страсти" и "Эйфория", скончался в четверг в возрасте 53 лет, сообщили его представители.

Дэйн умер от бокового амиотрофического склероза (БАС), известного также как болезнь Лу Герига, менее чем через год после того, как он объявил о своем диагнозе.

"Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира", - говорится в заявлении, в котором содержится просьба о конфиденциальности для его семьи.

"На протяжении своего пути с БАС Эрик стал ярым сторонником повышения осведомленности о заболевании и проведения исследований, полным решимости помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой. Мы будем очень скучать по нему и всегда будем с любовью вспоминать. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которую он получил", - говорится в заявлении.

Американский актер обзавелся преданной фанатской аудиторией, когда в середине 2000-х годов к нему пришла удача: он получил роль доктора Марка Слоуна, он же МакСтими, в медицинской драме ABC "Анатомия страсти". Эту роль он играл с 2006 по 2012 годы и вернулся в 2021 году.

Актер Эрик Дэйн прибыл на 12-ю ежегодную вечеринку GQ "Мужчины года" в отель Chateau Marmont, Лос-Анджелес, 5 декабря 2007
Актер Эрик Дэйн прибыл на 12-ю ежегодную вечеринку GQ "Мужчины года" в отель Chateau Marmont, Лос-Анджелес, 5 декабря 2007 Chris Pizzello/Copyright 2007 The AP. All rights reserved

Хотя его герой погиб в авиакатастрофе, персонаж Дэйна оставил неизгладимый след в продолжающемся по сей день сериале: Больница Сиэтл Грейс стала Мемориальной больницей Грей Слоун.

В апреле прошлого года Дэйн объявил, что у него диагностирована болезнь БАС - прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки, контролирующие мышцы всего тела.

Затем он стал выступать за повышение осведомленности о БАС (боковом амиотрофическом склерозе), выступив на пресс-конференции в Вашингтоне по вопросу предварительного одобрения медицинского страхования.

"Некоторые из вас могут знать меня по телесериалам, таким как "Анатомия страсти", в котором я играю врача. Но сегодня я здесь, чтобы кратко рассказать о себе как о пациенте, борющемся с БАС", - сказал он в июне прошлого года.

В сентябре Дейн был удостоен награды "Защитник года" от сети ALS Network в знак признания его преданности делу повышения осведомленности и оказания поддержки людям, страдающим от БАС.

Дэйн родился 9 ноября 1972 года и вырос в Северной Калифорнии. По его словам, когда ему было семь лет, его отец, архитектор и ветеран ВМФ, скончался от огнестрельного ранения.

