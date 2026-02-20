Видео. Наводнения на западе Франции усилились после 35 дней дождей

В Либурне река Дордонь вышла из берегов и затопила улицы, однако ущерб пока остается ограниченным. Новый шторм и высокие приливы усилили давление на и без того насыщенную влагой почву.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Правительство предупреждает, что эпизод наводнений далёк от завершения. На части запада страны, включая департаменты Атлантическая Луара и Мен и Луара, объявлено красное предупреждение. В Анже затоплены нижние районы города, часть жителей покинула свои дома. В департаменте Ло и Гаронна эвакуированы более 1 700 человек. Отключения электроэнергии по-прежнему затрагивают тысячи домохозяйств.

Синоптики ожидают более сухую погоду в ближайшее время, однако «Метео-Франс» и служба мониторинга рек Vigicrues подчёркивают: уровень воды в реках будет продолжать расти, пока поступающие из верховьев потоки направляются к морю.