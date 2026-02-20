Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Жители наблюдают за затопленной улицей в Жиронде на фоне сильного наводнения на западе Франции.
No Comment

Видео. Наводнения на западе Франции усилились после 35 дней дождей

Последние обновления:

После 35 дней непрерывных дождей Франция сталкивается с сильными наводнениями, эвакуациями и отключениями электричества; синоптики предупреждают: уровень рек будет расти, несмотря на более сухой прогноз.

В Либурне река Дордонь вышла из берегов и затопила улицы, однако ущерб пока остается ограниченным. Новый шторм и высокие приливы усилили давление на и без того насыщенную влагой почву.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Правительство предупреждает, что эпизод наводнений далёк от завершения. На части запада страны, включая департаменты Атлантическая Луара и Мен и Луара, объявлено красное предупреждение. В Анже затоплены нижние районы города, часть жителей покинула свои дома. В департаменте Ло и Гаронна эвакуированы более 1 700 человек. Отключения электроэнергии по-прежнему затрагивают тысячи домохозяйств.

Синоптики ожидают более сухую погоду в ближайшее время, однако «Метео-Франс» и служба мониторинга рек Vigicrues подчёркивают: уровень воды в реках будет продолжать расти, пока поступающие из верховьев потоки направляются к морю.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА