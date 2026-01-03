Лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, утверждает, что в Венесуэле настало время народного суверенитета, упоминает об освобождении политических заключенных и возвращении изгнанников.

Она признает Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным президентом и командующим вооруженными силами после выборов 28 июля. Мачадо призывает венесуэльцев внутри страны и за ее пределами сохранять готовность к демократическим преобразованиям.

Лидер венесуэльской оппозиции заявила, что "время свободы пришло".

Мачадо отмечает, что Николас Мадуро предстанет перед международным правосудием за преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан других стран. Согласно ее заявлению, учитывая отказ Мадуро принять решение путем переговоров, правительство США выполнило свое обещание "обеспечить соблюдение закона".

Призыв к действию

В послании содержится настоятельный призыв к "народному суверенитету и национальному суверенитету, которые должны править" в Венесуэле, с конкретными целями:

Освободить политических заключенных.

Построить "исключительную страну".

Содействовать возвращению изгнанных венесуэльцев.

Признание Гонсалеса Уррутии

Центральным элементом коммюнике является четкое признание Эдмундо Гонсалеса Уррутии "законным президентом Венесуэлы" по результатам выборов 28 июля (2024 года). Мачадо заявляет, что Гонсалес Уррутия должен "немедленно приступить к выполнению своего конституционного мандата" и быть признан главнокомандующим Национальными вооруженными силами.

Подготовка к переходному периоду

Мачадо заявляет, что оппозиция "готова подтвердить свой мандат и взять власть", обещая сохранять бдительность до тех пор, пока не будет достигнут "демократический переход". В послании Мачадо разграничивает свои инструкции для двух групп:

Венесуэльцы внутри страны : должны быть готовы к получению сообщений по официальным каналам.

: должны быть готовы к получению сообщений по официальным каналам. Венесуэльцы за рубежом: она призывает их мобилизоваться, активизировать правительства и граждан всего мира, вовлекая их в "великую операцию по строительству новой Венесуэлы".

Послание завершается тоном уверенности и решимости: "Мы все остаемся начеку и в контакте", и заканчивается провозглашением "ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ СВОБОДНОЙ! Мы идем рука об руку с Богом до самого конца". Эти слова призывают к переходу к демократии и прекращению правления боливарианского режима Мадуро.