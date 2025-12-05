Видео. Олимпийский огонь Милан-Кортина 2026 прибыл в Рим

Олимпийский огонь зимних Игр Милан-Кортина прибыл в Рим в четверг после церемонии передачи в Греции.

Доставленный в небольшом фонаре на борту рейса ITA Airways, огонь с самолета вынесли теннисистка и олимпийская чемпионка Жасмин Паолини и президент организационного комитета Джованни Малаго.

В субботу стартует эстафета длиной 63 дня и 12 000 километров: она пройдет через все 110 итальянских провинций, прежде чем доберется до миланского стадиона «Сан-Сиро» к церемонии открытия 6 февраля.

В пятницу огонь зажжет чашу в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Маттареллы и президента МОК Кирсти Ковентри.