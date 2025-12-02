Видео. Япония: рекордно дорогой желтохвост продан за свыше 22 тыс. евро на первом зимнем аукционе Исикавы

Префектура Исикава в центральной Японии провела первый зимний аукцион премиального желтохвоста, на котором рыба под маркой Kirameki весом 14,5 килограмма была продана по рекордной цене в 4 миллиона иен (более 22 000 евро).

Зимний желтохвост высшей категории, который ежегодно поставляется с декабря, должен весить не менее 14 килограммов и соответствовать строгим стандартам свежести, чтобы получить маркировку Kirameki.

Рыба, проданная по рекордной цене, поступила из Ното, района, который восстанавливается после крупного землетрясения прошлого года.

Рыбу приобрёл оператор сети супермаркетов, заявив, что надеется поддержать возрождение региона, продвигая его высококачественные морепродукты.