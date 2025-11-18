Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожарные борются с огнём в небоскрёбе «Vjesnik» в Загребе, где раньше размещались редакции большинства хорватских СМИ.
No Comment

Видео. Пожар в высотном здании Загреба

Последние обновления:

В Загребе сильный пожар охватил высотное здание Vjesnik. В борьбе с огнем задействованы около сотни пожарных и техника. Власти утверждают, что угрозы обрушения здания нет.

Поздно вечером 17 ноября в столице Хорватии Загребе вспыхнул пожар в высотном здании Vjesnik на Славонском бульваре. Пламя охватило несколько этажей и крышу.

К борьбе с огнем привлечены более 80 пожарных, задействовано около 30 единиц техники. В результате пожара, как сообщается, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Одна из возможных версий - неисправность инженерных коммуникаций здания.

Власти отмечают, что угрозы обрушения небоскреба нет, хотя зданию может потребоваться реконструкция или снос.

