Видео. Пожар в высотном здании Загреба

Поздно вечером 17 ноября в столице Хорватии Загребе вспыхнул пожар в высотном здании Vjesnik на Славонском бульваре. Пламя охватило несколько этажей и крышу.

К борьбе с огнем привлечены более 80 пожарных, задействовано около 30 единиц техники. В результате пожара, как сообщается, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Одна из возможных версий - неисправность инженерных коммуникаций здания.

Власти отмечают, что угрозы обрушения небоскреба нет, хотя зданию может потребоваться реконструкция или снос.