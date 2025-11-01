Видео. 10 миллионов, кто больше? Золотой унитаз возвращается на торги

Золотой унитаз снова в центре внимания. Отлитая из чистого золота в 18 карат и получившая название America, скульптура будет показана в нью-йоркском здании Breuer Building аукционного дома Sotheby’s перед тем, как 18 ноября ее выставят на торги.
100-килограммовая работа впервые была представлена в Музее Гуггенхайма, где стала мировой сенсацией, а позже обрела печальную известность, когда в 2019 году из дворца Бленхейм похитили другой экземпляр.
Теперь этот последний экземпляр уйдет с молотка со стартовой ценой около 10 млн долларов.