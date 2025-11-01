Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Sotheby’s сообщил, что выставит на аукцион унитаз из чистого золота, скульптуру итальянского художника Маурицио Каттелана «Америка». Торги пройдут 18 ноября в Нью-Йорке
Видео. 10 миллионов, кто больше? Золотой унитаз возвращается на торги

Золотой унитаз в 18 карат Маурицио Каттелана "America" будет выставлен на торги в Нью-Йорке в ноябре. Начальная цена - 10 млн долларов

Золотой унитаз снова в центре внимания. Отлитая из чистого золота в 18 карат и получившая название America, скульптура будет показана в нью-йоркском здании Breuer Building аукционного дома Sotheby’s перед тем, как 18 ноября ее выставят на торги.

100-килограммовая работа впервые была представлена в Музее Гуггенхайма, где стала мировой сенсацией, а позже обрела печальную известность, когда в 2019 году из дворца Бленхейм похитили другой экземпляр.

Теперь этот последний экземпляр уйдет с молотка со стартовой ценой около 10 млн долларов.

