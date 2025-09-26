Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Спасатели эвакуируют жителей и их собак из-за наводнений, вызванных тайфуном Буалой
No Comment

Видео. Тысячи эвакуированы из-за тайфуна "Буалой" на Филиппинах

Последние обновления:

Тайфун "Буалой" ослаб до шторма на Филиппинах. Власти следят за динамикой стихии.

В результате тропического шторма "Буалой", который усилился до тайфуна и выплеснулся на сушу на Филиппинах, погибли по меньшей мере 3 человека. Стихия обрушилась на регион Восточный Самар, затем прошла через Масбате и Бикол. Спасатели сообщили, что все смертельные случаи были зарегистрированы в провинции Мастабе. Власти внимательно следят за траекторией "Буалоя", предупреждая о возможных наводнениях и отключениях электроэнергии в уязвимых районах. Аварийные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Это второй шторм, обрушившийся на регион за короткое время, следом за тайфуном "Рагаса", который также не обошелся без жертв. Всего из-за "Рагасы" пострадали миллионы людей по всей Азии.

