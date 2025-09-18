Видео. Конгресс отклоняет вето Милея на законы о выделении средств университетам и детским больницам

Тысячи людей, собравшихся у здания Конгресса Аргентины, отпраздновали решение депутатов отменить вето президента Хавьера Милеи на два законопроекта о выделении средств государственным университетам и педиатрическим больницам.

В марше приняли участие врачи, студенты, представители профсоюзов и оппозиционных партий, а также люди с ограниченными возможностями и их семьи. Эти люди пострадали в больше других от политики жёсткой экономии правительства.

Президент Милей раскритиковал законопроекты, на которые в среду было наложено вето, заявив, что Конгресс "подрывает ресурсы правительства". Он утверждает, что ни в одном из законов не указано, откуда будут поступать ресурсы и, следовательно, они угрожают бюджетному балансу, который является основой его экономической программы.

"За" вето на законопроект о здравоохранении проголосовал 181 депутат Конгресса против 60. "За" вето на текст об университетах выступили 174 депутата при 67 против. Перонистская партия, главная оппозиционная сила, и некоторые круги, которые до сих пор были союзниками правительства, объединились, чтобы получить требуемое Конституцией особое большинство — две трети — и настоять на первоначальной редакции Закона о финансировании университетов и Закона о неотложной помощи детям.