Демонстрант держит плакат с надписью на испанском языке: "Почему так много страха, чтобы просвещать народ?".
No Comment

Видео. Конгресс отклоняет вето Милея на законы о выделении средств университетам и детским больницам

Последние обновления:

В среду тысячи людей собрались у здания Конгресса Аргентины, чтобы отпраздновать решение законодателей отменить вето президента Хавьера Милея на два законопроекта: о финансировании государственных университетов и детских больниц.

Тысячи людей, собравшихся у здания Конгресса Аргентины, отпраздновали решение депутатов отменить вето президента Хавьера Милеи на два законопроекта о выделении средств государственным университетам и педиатрическим больницам.

В марше приняли участие врачи, студенты, представители профсоюзов и оппозиционных партий, а также люди с ограниченными возможностями и их семьи. Эти люди пострадали в больше других от политики жёсткой экономии правительства.

Президент Милей раскритиковал законопроекты, на которые в среду было наложено вето, заявив, что Конгресс "подрывает ресурсы правительства". Он утверждает, что ни в одном из законов не указано, откуда будут поступать ресурсы и, следовательно, они угрожают бюджетному балансу, который является основой его экономической программы.

"За" вето на законопроект о здравоохранении проголосовал 181 депутат Конгресса против 60. "За" вето на текст об университетах выступили 174 депутата при 67 против. Перонистская партия, главная оппозиционная сила, и некоторые круги, которые до сих пор были союзниками правительства, объединились, чтобы получить требуемое Конституцией особое большинство — две трети — и настоять на первоначальной редакции Закона о финансировании университетов и Закона о неотложной помощи детям.

