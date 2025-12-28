Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На архивном фото от 28 сентября 2006 года Брижит Бардо принимает аплодисменты в Париже, вместе с Софи Марсо борется за права животных перед дебатами 2018 года в парламенте.
No Comment

Видео. Брижит Бардо сквозь годы: жизнь в центре внимания

Последние обновления:

Брижит Бардо, легендарная французская кинозвезда, ставшая активисткой по защите животных, скончалась на 91-м году жизни.

Брижит Бардо, французская кинозвезда, ставшая символом экранного гламура 1960-х, а затем занявшаяся активной защитой животных, умерла в возрасте 91 года.

Она скончалась у себя дома на юге Франции, сообщает Фонд Брижит Бардо. Причина смерти не названа.

Мировую славу Бардо принесла картина 1956 года «И Бог создал женщину», шокировавшая зрителей и сделавшая ее международным символом сексуальной свободы.

В 39 лет она ушла из кино и посвятила жизнь защите животных, создав хорошо финансируемый благотворительный фонд и ведя кампании против жестокого обращения по всему миру. Ее работа принесла ей официальные почести и широкое общественное уважение.

