Видео. Брижит Бардо сквозь годы: жизнь в центре внимания

Брижит Бардо, французская кинозвезда, ставшая символом экранного гламура 1960-х, а затем занявшаяся активной защитой животных, умерла в возрасте 91 года.

Она скончалась у себя дома на юге Франции, сообщает Фонд Брижит Бардо. Причина смерти не названа.

Мировую славу Бардо принесла картина 1956 года «И Бог создал женщину», шокировавшая зрителей и сделавшая ее международным символом сексуальной свободы.

В 39 лет она ушла из кино и посвятила жизнь защите животных, создав хорошо финансируемый благотворительный фонд и ведя кампании против жестокого обращения по всему миру. Ее работа принесла ей официальные почести и широкое общественное уважение.