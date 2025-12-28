Зеленский и Трамп обсудят гарантии безопасности Украины и территориальные вопросы

После нескольких недель переговоров между Киевом и Вашингтоном Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, так как оба президента дали понять, что в последние часы 2025 года они могут достичь дипломатического прорыва и договориться о мирном урегулировании.

"До Нового года многое может быть решено", - сказал Зеленский, в то время как президент США заявил, что, по его мнению, существует "хороший шанс" достичь мира между Россией и Украиной во время предстоящего визита президента Зеленского в Мар-а-Лаго.

Эта встреча стала кульминацией многонедельных дипломатических переговоров на высшем уровне между двумя делегациями. В преддверии переговоров Россия нанесла еще один массированный ракетный и беспилотный удар по украинской столице.

Во время остановки в Галифаксе (Канада), где он встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, президент Зеленский также провел встречу с европейскими лидерами. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью является обеспечение "справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины".

После встречи она также отметила, что укрепление обороноспособности Украины "является неотъемлемой частью безопасности нашего континента".

Что будет обсуждаться на воскресной встрече во Флориде?

Президент Украины сообщил, что переговорные команды подготовили "первоначальные проекты нескольких документов", которые будут обсуждаться на встрече во Флориде в воскресенье.

"Есть вопросы, которые мы можем обсуждать только на уровне лидеров", - заявил он, пояснив, что речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, экономическом сотрудничестве и вопросе украинских территорий.

По поводу гарантий безопасности Зеленский сказал, что "есть несколько документов, и было бы желательно найти возможность обсудить их все".

Что касается экономического соглашения, то "на данном этапе есть только базовые проекты".

"Хотя соглашений будет несколько, и здесь нам нужно обсудить направление", - добавил украинский президент.

Детали этих двух аспектов мирного соглашения Зеленский надеется окончательно согласовать с Трампом, поскольку эти договоренности носят двусторонний характер и не требуют согласия Москвы.

Зеленский сказал, что, по его мнению, соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США "почти готово".

"И вопрос о том, подписывать его или нет, на мой взгляд, уже вторичен, в зависимости от того, в каком формате пройдет наша встреча. Поэтому я считаю, что этот документ уже лежит на столе", - заявил он.

Не сообщив подробностей о том, как соглашение может быть подписано в воскресенье в Мар-а-Лаго, Зеленский заявил, что готов к его парафированию.

Если Украина и США достигнут прогресса в вопросе гарантий безопасности, это откроет путь к более существенным переговорам относительно оккупированных Россией территорий Украины.

ФАЙЛ: Американская (слева) и украинская (справа) делегации в начале переговоров в представительстве США при международных организациях в Женеве, Швейцария, воскресенье, 23 ноября, AP Photo

Территории Украины остаются самым сложным вопросом

В пятницу Зеленский заявил, что план из 20 пунктов выполнен на 90% и что он рассматривает воскресную встречу с Трампом как возможность убедиться, что все готово на 100%.

Самыми сложными остаются вопросы территориального контроля в восточных регионах Украины и управления Запорожской атомной электростанцией.

Россия продолжает выдвигать максималистские требования, настаивая на том, чтобы Украина отказалась от оставшихся не захваченными территорий Донбасса. Это требование Киев отверг.

Пытаясь найти компромисс, Вашингтон предложил превратить эти территории в свободные экономические зоны. Украина в свою очередь требует демилитаризации территории и присутствия международных сил для обеспечения стабильности, как сказал Зеленский журналистам на брифинге.

Еще одним спорным вопросом является будущее управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), крупнейшей в Европе станцией, которая остается под российской оккупацией.

США предлагают создать консорциум с участием Украины и России, в котором каждая сторона будет иметь равную долю в предприятии. Но Зеленский в ответ предложил совместное предприятие США и Украины, в рамках которого Вашингтон будет решать, как распределить свою долю, предполагая, что она достанется Москве.

"Юридически мы ничего не признаем ни при каких обстоятельствах", - сказал Зеленский журналистам в субботу, пояснив, что и без признания "этот вопрос должен обсуждаться с обществом".

"Вопрос открытый: либо это референдум, либо определенные изменения в законодательстве", - добавил он.

А для этого, пояснил он, необходимо сначала решить вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

"Если американская сторона ставит вопрос о референдуме или о выборах, то это, конечно, невозможно сделать в тех условиях, в которых мы сегодня живем. А именно, в связи с терактами".

Спасатели работают на месте происшествия в многоэтажном жилом доме, поврежденном в результате массированной ракетной и беспилотной атаки России в Киеве, Украина, суббота, 27 декабря 2025 года. AP Photo

Его комментарии прозвучали сразу после очередной массированной атаки, которую Россия нанесла по Украине в субботу утром.

Атака, продолжавшаяся 10 часов, в первую очередь была направлена на Киев, в результате чего десятки людей получили ранения, а в столице погиб по меньшей мере один человек.

"Сегодня Россия показала, как она реагирует на мирные переговоры между Украиной и США о прекращении войны России против Украины", - прокомментировал Зеленский в субботу.

"Сегодня для нас самое главное, если мы предпримем определенные шаги, - это гарантии безопасности и то, что мы защищены".

В субботу Трамп заявил газете New York Post, что считает, что у него есть "хороший шанс" достичь мира, и заявил, что верит, что Россия хочет прийти к соглашению.

"Я думаю, что они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет этого. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой этого не делает", - сказал Трамп.