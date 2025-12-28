Видео. Этна извергается: лыжники любуются зрелищем на склонах

Северо-восточный кратер Этны озарил зимнее небо Сицилии новым всплеском стромболианской активности.

Извержения, заметные даже с ближайших горнолыжных склонов, подарили туристам и местным жителям редкое ночное зрелище. В субботу в 00:45 в районе Этны произошло землетрясение магнитудой 2,4 на глубине 32 км, став ещё одним признаком беспокойного состояния вулкана.

По словам специалистов, нынешняя фаза активности, хотя для Этны это не редкость, остаётся под пристальным наблюдением.

В последний раз этот кратер давал лавовый фонтан в 1998 году, и извержение на выходных стало наглядным напоминанием о постоянной активности вулкана.