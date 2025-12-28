Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Президент Украины Зеленский направляется на переговоры с коллегой Трампа во Флориду

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Стармер (слева направо на втором плане), президент Макрон и президент Трамп, Белый дом, 18.08.2025.
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Стармер (слева направо на втором плане), президент Макрон и президент Трамп, Белый дом, 18.08.2025. Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Владимир Зеленский рано утром в субботу покинул Польшу, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом для переговоров о прекращении войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский направляется на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом для переговоров о прекращении войны в Украине.

Зеленский вылетел из Польши в субботу, его первая остановка запланирована в Канаде для встречи с премьер-министром Марком Карни.

В воскресенье президенты США и Украины встретятся во Флориде в частной резиденции Трампа, чтобы обсудить мирный план для Киева.

Зеленский сообщил, что переговоры будут посвящены гарантиям безопасности и территориальным вопросам, добавив, что план из 20 пунктов, который сейчас находится на рассмотрении, "готов примерно на 90 %".

Украинский президент также хочет предложить на переговорах способы оказания дополнительного давления на Россию, а также "экономическое соглашение", но отметил, что не может подтвердить, "будет ли что-то завершено к концу".

Москва потребовала от Украины отдать оставшиеся территории Донбасса, которые она контролирует, - ультиматум, который Украина отвергла. В настоящее время Россия контролирует большую часть Луганска и около 70% Донецка - двух регионов, образующих Донбасс.

Зеленский сказал, что Украина "хотела бы, чтобы европейцы приняли участие", хотя он выразил сомнения в том, что это будет возможно в столь короткие сроки.

Тем временем Россия нанесла мощные удары по столице Украины Киеву, в результате которых погибли по меньшей мере один человек, десятки получили ранения, а треть жителей Киева остались без электричества и отопления в условиях низких температур.

Военно-воздушные силы Украины сообщили о 559 заходах средств воздушного нападения, среди которых были баллистические и крылатые ракеты, из которых, по их словам, было уничтожено или подавлено 503.

Министерство обороны России заявило в субботу, что ночью был нанесен "массированный удар" с использованием "дальнобойного высокоточного оружия с суши, воздуха и моря, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"" и беспилотники. Оно заявило, что удары были направлены на объекты энергетической инфраструктуры, используемые украинскими войсками, а также военно-промышленные объекты.

По данным министерства, операция была проведена в ответ на нападения Украины на "гражданские объекты" в России.

Ранее в субботу министерство сообщило, что его ПВО сбило семь украинских беспилотников за ночь над российскими регионами: Краснодарским краем и Адыгеей.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

