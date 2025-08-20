Видео. Лесные пожары в Испании: протестующие требуют от правительства более решительных действий

После состоявшегося накануне массового митинга в Леоне около тысячи человек собрались во вторник в городе Ла Баньеса.

Протестующие призвали правительство Кастилии и Леона повысить уровень чрезвычайной ситуации в регионе до третьего уровня. В этом случае ответственность за борьбу с пожарами переходит к центральному правительству Испании. Ранее глава региона Альфонсо Фернандес Маньюэко отказался выполнить это требование.

Собравшиеся также требовали отставки руководства региона, указывая, что региональных ресурсов борьбы со стихийным бедствием недостаточно.

Организаторы заявили, что его масштаб превышает возможности местных пожарных и ставит под угрозу безопасность жителей и окружающей среды.