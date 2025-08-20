Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Жители борются с лесным пожаром, приближающимся к деревне Ребордондо, недалеко от Оренсе, на северо-западе Испании, в понедельник, 18 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Лесные пожары в Испании: протестующие требуют от правительства более решительных действий

Последние обновления:

В Кастилии и Леоне продолжаются демонстрации с требованием к властям на местном и национальном уровне принять более решительные меры в борьбе с масштабными лесными пожарами, охватившими регион.

После состоявшегося накануне массового митинга в Леоне около тысячи человек собрались во вторник в городе Ла Баньеса.

Протестующие призвали правительство Кастилии и Леона повысить уровень чрезвычайной ситуации в регионе до третьего уровня. В этом случае ответственность за борьбу с пожарами переходит к центральному правительству Испании. Ранее глава региона Альфонсо Фернандес Маньюэко отказался выполнить это требование.

Собравшиеся также требовали отставки руководства региона, указывая, что региональных ресурсов борьбы со стихийным бедствием недостаточно.

Организаторы заявили, что его масштаб превышает возможности местных пожарных и ставит под угрозу безопасность жителей и окружающей среды.

