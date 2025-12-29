Три человека погибли в результате проливных дождей в Андалусии

Проливные дожди в испанской Андалусии стали причиной 474 инцидентов, в которые пришлось вмешаться службам спасения. Три человека погибли, сообщили местные власти.

Первым было найдено тело мужчины в муниципалитете Алаурин-эль-Гранде в провинции Малага. Фургон, в котором он ехал с еще одним мужчиной, унесло течением реки. Тело второго пассажира нашли немногим позже. Погибшим было 53 и 54 года.

В муниципалитете Ильора в провинции Гранада было найдено тело погибшего 18-летнего юноши.

Малага пострадала сильнее всего

Большинство несчастных случаев (343) произошло в провинции Малага, за ней следуют Гранада (58) и Альмерия (48). В остальных провинциях Андалусии также отмечались отдельные инциденты.

Среди наиболее частых происшествий — затопление домов, гаражей и улиц, перекрытие дорог, застревание автомобилей из-за скопления воды, сход грязи и камней, особенно в сельских и горных районах.

План действий в чрезвычайных ситуациях

Правительство Андалусии активировало План действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с риском наводнений, что позволило скоординировать необходимые ресурсы для устранения последствий и гарантировать безопасность населения.

Кроме того, 36 андалузских муниципалитетов запустили свои территориальные планы гражданской обороны, в основном в провинциях, наиболее пострадавших от ливней.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к осторожности в связи с ситуацией в регионе.

Рекомендации для населения

Несмотря на то, что погода в регионе начала улучшаться, а большинство предупреждений уже отменено, службы спасения по-прежнему рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность, избегать ненужных поездок и не пересекать затопленные районы или активные водотоки.

Власти напоминают населению, что в случае возникновения любой рискованной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 112, который работает круглосуточно.