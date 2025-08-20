Видео. В Лигурии очистили подводную статую "Христос из бездны"

Вблизи побережья Лигурии очистили от водорослей погруженную в воду статую "Христос из бездны". Операцию организовали церковные власти и провели совместно полицейские водолазы, спасатели и береговая охрана.

Используя шланги, из которых вода подавалась под высоким давлением, они очистили водоросли, губки и моллюски с бронзовой фигуры, которая находится на глубине 18 метров в бухте Сан-Фруттуозо-ди-Камольи, недалеко от Портофино.

Статую установил в 1954 году Дулио Марканте в память о своем друге, водолазе Дарио Гонзатти.

Периодически ее очищают, но многие отмечают, что морская растительность придает статуе более естественный вид.