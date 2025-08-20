Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Очищение статуи "Христос из бездны"
No Comment

Видео. В Лигурии очистили подводную статую "Христос из бездны"

Последние обновления:

Полицейские водолазы очистили от водорослей и моллюсков статую "Христос из бездны", которая находится под водой у побережья итальянской Лигурии. Она была установлена там в 50-х годах.

Вблизи побережья Лигурии очистили от водорослей погруженную в воду статую "Христос из бездны". Операцию организовали церковные власти и провели совместно полицейские водолазы, спасатели и береговая охрана.

Используя шланги, из которых вода подавалась под высоким давлением, они очистили водоросли, губки и моллюски с бронзовой фигуры, которая находится на глубине 18 метров в бухте Сан-Фруттуозо-ди-Камольи, недалеко от Портофино.

Статую установил в 1954 году Дулио Марканте в память о своем друге, водолазе Дарио Гонзатти.

Периодически ее очищают, но многие отмечают, что морская растительность придает статуе более естественный вид.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА