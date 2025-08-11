Новости дня | 11 августа 2025 г. — дневной выпуск
Top News Stories Today
Видео. Новости дня | 11 августа 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 11 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
Нетаньяху: "Наша цель - не оккупация, а освобождение Газы"
США: модные куклы Labubu стали мишенью грабителей
Главы МИДов 5 стран в совместном заявлении осудили планы Израиля по захвату города Газа
В Нагасаки отмечают 80-ю годовщину атомной бомбардировки, мэр города призывает отказаться от ядерного оружия
Азербайджан и Армения подписали историческое соглашение после десятилетий конфликта
Орбан призвал Европу "перестать обижаться на Россию" и провести с ней саммит
Какая страна ЕС больше всего пострадала от лесных пожаров в 2024 году?
Харьков и Сумы ночью подверглись атакам российских сил. Есть пострадавшие
РЕКЛАМА
Испания попала под тепловой купол
«Остров тепла»: станут ли европейские города непригодными для жизни?
По меньшей мере 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате наводнений на севере Китая
Германия останавливает поставки оружия Израилю
Мировые лидеры раскритиковали решение Израиля о захвате города Газа
Имена палестинских детей, погибших в Газе, звучат в Лиссабоне
Правда ли Россия захватила в плен офицеров НАТО в Украине?
«Исторический мирный саммит» между Азербайджаном и Арменией
РЕКЛАМА