Сомалиец пасет верблюдов на ферме Beder Camel Farm на окраине столицы Могадишо, Сомали, в среду, 18 июня 2025 года.
No Comment

Видео. Фермеры Сомали предлагают йогурт из верблюжьего молока

Последние обновления:

В африканском государстве Сомали верблюдов и верблюдиц все чаще используют в сельском хозяйстве, в частности в молочном производстве. Здесь этих животных больше, чем в любой другой стране мира.

На ферме Бедер в Сомали верблюдиц выращивают в контролируемых условиях: им предоставляется сбалансированный корм для увеличения удоев молока, необходимый уход и ветеринарная помощь. Сообщается, что некоторые животные производят до 10 литров в день, что примерно вдвое больше, чем при традиционном выпасе.

На территории фермы находится первое в Сомали предприятие, где из верблюжьего молока изготавливается йогурт. Продукт продается на местных рынках и, по словам производителей, может служить альтернативой йогурту из коровьего молока с более низким содержанием лактозы и более высоким уровнем некоторых питательных веществ.

В Сомали насчитывается более семи миллионов верблюдов, больше, чем в любой другой стране мира, но, по оценкам отраслевых предпринимателей, только небольшая часть их молока поступает на официальные рынки и попадает на столы и в холодильники городских жителей.

