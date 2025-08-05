Видео. Фермеры Сомали предлагают йогурт из верблюжьего молока

На ферме Бедер в Сомали верблюдиц выращивают в контролируемых условиях: им предоставляется сбалансированный корм для увеличения удоев молока, необходимый уход и ветеринарная помощь. Сообщается, что некоторые животные производят до 10 литров в день, что примерно вдвое больше, чем при традиционном выпасе.

На территории фермы находится первое в Сомали предприятие, где из верблюжьего молока изготавливается йогурт. Продукт продается на местных рынках и, по словам производителей, может служить альтернативой йогурту из коровьего молока с более низким содержанием лактозы и более высоким уровнем некоторых питательных веществ.

В Сомали насчитывается более семи миллионов верблюдов, больше, чем в любой другой стране мира, но, по оценкам отраслевых предпринимателей, только небольшая часть их молока поступает на официальные рынки и попадает на столы и в холодильники городских жителей.