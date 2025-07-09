Видео. В Индии обрушился автомобильный мост. Есть жертвы

По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения моста в Индии. Трагедия разыгралась в штате Гуджарат. В реку упали несколько машин. Спасателям удалось вытащить из воды не менее пяти человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

В этом году в Индии произошла целая серия инфраструктурных катастроф: в разных штатах обрушилось несколько мостов, что привело к трагической гибели людей и поставило под сомнение безопасность устаревших общественных сооружений.

В 2022 году, через несколько дней после возобновления работы, в Гуджарате обрушился столетний подвесной мост, в результате чего погибли более 130 человек. Недавно здесь снова были проведены ремонтные работы.