Крушение F-16 в Польше стало причиной отмены международного авиасалона
Видео. Новости дня | 30 мая — утренний выпуск
«У нас впереди много дел»: президент Вучич уверен – членство Сербии в ЕС остается ключевым вопросом
Глава энергосектора Азербайджана: «К 2035 году мы больше не будем нефтегазовым гигантом»
В ЕС почти каждый четвертый человек с инвалидностью сталкивается с финансовыми трудностями
«Моральный императив»: португальские активисты присоединяются к «Флотилии свободы»
Израильские военные называют эвакуацию города Газа "неизбежной"
Стрельба у католической школы в Миннеаполисе, погибли дети
Euroverify: утверждения пропагандистов РФ, что Украина потеряла 1,7 млн солдат, бездоказательны
Эксклюзив: Страны ЕС добиваются отмены торговых барьеров со средиземноморскими партнерами
Дания требует у США разъяснений по поводу агентурной деятельности в Гренландии
Сельское хозяйство будущего для увеличения поставок продовольствия и поиска решений
Проверка фактов: церковь перевозили в Швеции, а не в Норвегии
В Австралии ищут подозреваемого в убийстве полицейских
Жертвам наводнений и оползней во Вьетнамие и Таиланде стали не менее девяти человек
Нетаньяху впервые объявил о признании геноцида армян в Османской империи на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией
SpaceX успешно провела десятый тестовый полет Starship
Вступили в силу 50% пошлины США на индийские товары
