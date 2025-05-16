Без Венгрии: страны ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины
Видео. Новости дня | 16 мая — утренний выпуск
Провалены ли задачи Парижского соглашения по климату?
Мощные ливни на юге Японии: несколько человек пропали без вести
Тысячи пожарных борются с огнём в Португалии
Эко-люкс Бодрума: гольф-курорты, круизы и подводные приключения
Ляйля Тажибаева: виртуоз «казахской скрипки» расширяет диапазон древнего инструмента
Колумбия: бывший кандидат в президенты скончался спустя два месяца после покушения
Швеция: паспорт на стол за "несоответствие западным ценностям?"
Он придумал ЕС за сто лет до его создания. Кем был Войцех Ястшембовский?
Удар по Запорожью. Ранены минимум 20 человек
Пять журналистов "Аль-Джазиры" погибли в результате израильского удара по городу Газа
Мигранты, приплывшие в Алгарве, подлежат экстрадиции
Австралия признает государство Палестина в сентябре
В Южной Европе снова стоит "красная" жара
Туркменистан в 30 лет: наследие гостеприимства, будущее прогресса
Совбез ООН на экстренном заседании обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа
Пожар в национальном парке Везувия виден из космоса
