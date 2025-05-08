Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Папа Лев XIV появляется на балконе
No Comment

Видео. Папа Лев XIV, первый папа из США, обращается к толпе на площади Святого Петра

Последние обновления:

Папа Лев XIV, первый папа из США, обратился к верующим на площади Святого Петра, подчеркнув важность мира, диалога и единства и напомнив о своих корнях как священника-августинца.

Роберт Прево, первый Папа из США за 2000-летнюю историю Католической церкви, впервые обратился к толпе на площади Святого Петра в качестве папы Льва XIV.

С лоджии базилики Святого Петра Папа напомнил, что он был священником-августинцем, но прежде всего он христианин и епископ: "Так что мы можем идти все вместе".

Роберт Прево, 69-летний член религиозного ордена августинцев, взял себе имя Лев XIV. Он появился в традиционной красной накидке папы, от которой Папа Франциск отказался после своего избрания в 2013 году.

Долгое время существовало табу на появление папы из США, учитывая геополитическую мощь, которой Соединенные Штаты уже обладают в светской сфере.

Но Прево, уроженец Чикаго, также является гражданином Перу и много лет прожил в этой стране, сначала как миссионер, а затем как архиепископ.

