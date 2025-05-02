Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Фото: Винсент М.А. Янссен/PEXELS
No Comment

Видео. 25 лет центру реабилитации медведей, подвергшихся жестокому обращению

Последние обновления:

Бурые медведи, когда-то подвергавшиеся жестокой дрессировке, теперь свободно живут в спокойном горном заповеднике в Болгарии.

В Болгарии отметил своё 25-летие заповедник для медведей. Здесь проходят реабилитацию животные, подвергавшиеся жестокому обращению и дрессировке.

Бурый медведь был признан охраняемым видом в Болгарии в 1998 году; тогда же в стране запретили популярные некогда уличные и цирковые представления с участием этих животных.

Однако, по данным природозащитников, отдельные "труппы" выступали минимум до 2007 года. Мишек подвергали жестокой дрессировке, практически у всех были проколоты носы для вставки колец и цепей.

Сейчас в парке живут 15 медведей. Многие из них только здесь впервые в своей жизни смогли впасть в зимнюю спячку.

