Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Гигантская панда мама Инь Инь и её детёныши обнимаются и играют перед камерами СМИ в океаническом парке.
No Comment

Видео. Родившиеся в Гонконге панды дебютировали в комплексе Ocean Park

Последние обновления:

Восторженные посетители выстроились в очередь, чтобы увидеть панду с детенышами. Теперь публике предлагается участвовать в конкурсе по выбору их имен.

Восторженные толпы собрались в развлекательном комплексе Ocean Park в Гонконге, чтобы стать свидетелями воссоединения гигантской панды Инь Инь с ее энергичными семимесячными детенышами.

Эти игривые близнецы, в настоящее время известные только как 'Младший брат' и 'Старшая сестра', очаровали публику, что стало причиной проведения городского конкурса на их официальное имя.

Это первые панды, родившиеся в Гонконге. Посетители теперь могут наблюдать, как мать и детеныши привыкают друг к другу, что является значительной вехой в их развитии.

Ocean Park, дом для шести панд, запустил специальную страницу в Instagram для любимых близнецов, что еще больше способствует их популярности как на местном, так и на международном уровне.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА