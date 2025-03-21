Видео. Родившиеся в Гонконге панды дебютировали в комплексе Ocean Park

Восторженные толпы собрались в развлекательном комплексе Ocean Park в Гонконге, чтобы стать свидетелями воссоединения гигантской панды Инь Инь с ее энергичными семимесячными детенышами.

Эти игривые близнецы, в настоящее время известные только как 'Младший брат' и 'Старшая сестра', очаровали публику, что стало причиной проведения городского конкурса на их официальное имя.

Это первые панды, родившиеся в Гонконге. Посетители теперь могут наблюдать, как мать и детеныши привыкают друг к другу, что является значительной вехой в их развитии.

Ocean Park, дом для шести панд, запустил специальную страницу в Instagram для любимых близнецов, что еще больше способствует их популярности как на местном, так и на международном уровне.