Видео. Пожары в Одессе и Запорожье из-за ударов российских беспилотников

Украинские власти сообщают, что с вечера четверга по утро пятницы ряд регионов страны были атакованы российскими беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Пожар вспыхнул в жилых районах нескольких населённых пунктов Запорожья в результате ударов КАБами. Загорелись дома и транспортные средства. Шесть человек, в том числе 4-летний ребёнок, получили ранения. Сообщается о разрушении двух домов и повреждении трёх.

В Одессе поздно вечером гремели взрывы. Из-за атаки дронов, по информации властей, повреждения получили многоэтажный дом, торговый центр, магазины и автомобили. Пострадали трое.

Губернатор области Олег Кипер сообщил, атака стала причиной аварийного отключения электричества.

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 марта российские силы выпустили в сторону Украины 214 ударных БПЛА. 114 - были сбиты, 81 - локационно потеряны без негативных последствий. Прилёты зафиксированы также в Сумской, Хмельницкой и Киевской областях.

Минобороны РФ утром в пятницу докладывало о перехвате 43 дронов ВСУ над Белгородской, Волгоградской, Курской, Ростовской областями.