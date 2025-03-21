Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
На этом фото, предоставленном Украинской службой экстренной помощи, пожарные тушат пожар на складе после российского удара в Одессе, Украина, пятница, 21 марта 2025 года.
No Comment

Видео. Пожары в Одессе и Запорожье из-за ударов российских беспилотников

Последние обновления:

Российские силы нанесли массированные удары по ряду регионов Украины. Пострадали мирные жители, нанесён ущерб гражданской инфраструктуре.

Украинские власти сообщают, что с вечера четверга по утро пятницы ряд регионов страны были атакованы российскими беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Пожар вспыхнул в жилых районах нескольких населённых пунктов Запорожья в результате ударов КАБами. Загорелись дома и транспортные средства. Шесть человек, в том числе 4-летний ребёнок, получили ранения. Сообщается о разрушении двух домов и повреждении трёх.

В Одессе поздно вечером гремели взрывы. Из-за атаки дронов, по информации властей, повреждения получили многоэтажный дом, торговый центр, магазины и автомобили. Пострадали трое.

Губернатор области Олег Кипер сообщил, атака стала причиной аварийного отключения электричества.

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 марта российские силы выпустили в сторону Украины 214 ударных БПЛА. 114 - были сбиты, 81 - локационно потеряны без негативных последствий. Прилёты зафиксированы также в Сумской, Хмельницкой и Киевской областях.

Минобороны РФ утром в пятницу докладывало о перехвате 43 дронов ВСУ над Белгородской, Волгоградской, Курской, Ростовской областями.

