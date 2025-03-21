Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Навруз, приходящийся на 21 марта, символизирует переход от тьмы к свету
No Comment

Видео. Иракские курды празднуют Навруз

Последние обновления:

Атмосфера праздника наполнила иракский регион Курдистан. Здесь отмечают Навруз, символизирующий наступление весны

Тысячи людей собрались в четверг в курдском регионе Ирака, чтобы отпраздновать Навруз - праздник, возвещающий о приходе весны и начале нового года.

Навруз, глубоко укоренившийся в персидских и иранских традициях, вышел за пределы страны и теперь отмечается в различных общинах по всему миру.

В Акре, известной как "столица Навруза", мужчины и женщины с факелами поднимаются в горы, а небо озаряют фейерверки.

Навруз, приходящийся на 21 марта, символизирует переход от тьмы к свету. Для курдов он имеет глубокий политический смысл, отражая их культурную самобытность и долгую борьбу за автономию.

В Ираке, Сирии, Иране и Турции проживает более 20 миллионов курдов, и этот праздник остается мощным символом единства.

