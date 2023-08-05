Бюджетное путешествие: неизведанная балканская жемчужина

Теплая погода, низкие цены и увлекательная история как никогда привлекают туристов в столицу Боснии.

Босния, с которой началась Первая мировая война и которая пережила многолетнюю войну в 1990-х, возможно, не сразу придет на ум при планировании отпуска в Европе.

Но, возможно, это и к лучшему.

Средняя цена пинты пива в Сараеве менее 2 евро, а стоимость пятизвездочного отеля в центре столицы летом составляет 120 евро за ночь. Здесь есть как роскошные, так и бюджетные варианты отдыха, доступные каждому.

Сараево становится все более популярным

В этом году боснийская столица принимает самое большое количество туристов за всю послевоенную историю.

На холмах над городом собираются иностранцы, чтобы полюбоваться знаменитым горизонтом в долине, окруженной высокими горами.

Этот балканский город часто называют местом, где Восток встречается с Западом, поскольку архитектурные стили в разных районах отличаются друг от друга, что отражает его неоднозначную историю.

В Старом городе, известном как Башчаршия и построенном османами в XV веке, можно посетить традиционные боснийские ремесленные лавки и популярные рестораны.

Здесь же находится одна из старейших на Балканах мечетей и одно из самых больших зданий старого города - Гази Хусрев-бег. Несмотря на то, что в 90-е годы прошлого века мечеть подверглась сильному обстрелу, благодаря толстым стенам она устояла, а после войны была отреставрирована. Это по-прежнему действующая мечеть, вход стоит около 1,50 евро.

В отличие от мечети, многие здания не были полностью восстановлены, поэтому не удивляйтесь, если увидите в них пулевые отверстия.

В двух шагах отсюда на Латинском мосту в 1914 году молодым боснийско-сербским повстанцем Гаврило Принципом был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, что фактически стало причиной начала Первой мировой войны. Сегодня музей на месте убийства является одним из самых посещаемых туристами мест в Сараеве.

На Латинском мосту в Сараеве в 1914 году был застрелен эрцгерцог Франц Фердинанд, что спровоцировало начало Первой мировой войны CMS

Боснийская национальная библиотека была восстановлена после войны 1992-1995 годов, в ходе которой она была полностью разрушена сербскими обстрелами с холмов.

Несмотря на то, что восстановленная библиотека представляет собой великолепное зрелище, в ней, к сожалению, не так много старинных книг, поскольку около 90% ее фонда было уничтожено.

В других частях города более заметно австро-венгерское влияние. Здесь преобладают традиционные здания в стиле неоренессанса и готики, что напоминает о десятилетиях правления Австрийской империи. Чтобы полюбоваться ими, прогуляйтесь вдоль реки.

Как лучше всего исследовать Сараево?

Небольшой город легко исследовать пешком, поэтому отличный способ начать свое пребывание здесь - пешеходная экскурсия.

Ваш гид расскажет об уникальной истории города, а также укажет, каких туристических ловушек следует избегать, и подскажет, какие места лучше посетить. Хотя не все говорят по-английски, местные жители отличаются невероятным дружелюбием.

Июль и август, скорее всего, будут слишком жаркими месяцами для посещения Сараева, поэтому многие считают, что лучшее время года для знакомства с городом - май, июнь или сентябрь.

Если вы все же столкнетесь с проблемой жары, в городе есть множество фонтанов, где можно попить чистой воды.

Местная легенда гласит, что если выпить из фонтана Себиль в Старом городе, то в будущем вы обязательно вернетесь в этот город.

Если отъехать на такси немного от центра, то можно совершить интересную и познавательную экскурсию по Тоннелю Спасения.

Тоннель длиной 800 м был прорыт жителями города в 1990-х годах и соединял город с безопасной зоной с другой стороны аэропорта, находившейся под контролем ООН. Во время войны по нему перевозили продовольствие, медикаменты и оружие.

Если вам хочется более активного отдыха, можно совершить однодневный поход на гору Требевич. С ее вершины открывается прекрасный вид на город, но если вы хотите насладиться им без особых усилий, то к вашим услугам канатная дорога. Обратный пеший маршрут из центра города составляет около 21 км.

Туристы также любят посещать заброшенную бобслейную трассу времен зимних Олимпийских игр 1984 года. А при удачном стечении обстоятельств в этих краях можно услышать призывы к молитве, которые волшебным эхом разносятся по долине из городских мечетей.

Заброшенная бобслейная трасса Canva

А если вы больше любите наслаждаться красотами сидя - выпейте бокал на башне Аваз Твист в центре города. За небольшую плату с вершины 172-метрового небоскреба откроется 360-градусный вид на Сараево.

Что еще посетить в Боснии?

Хотя в Сараеве много интересного, если у вас есть время, стоит съездить и в Мостар. Поезда между двумя городами ходят ежедневно, и поездка занимает около двух часов.

Исторический город наполнен красочными базарами, а в самом центре Мостара находится Старый мост. Здесь можно увидеть, как люди ныряют с его головокружительной высоты в ледяную реку Неретву. Если вы достаточно смелы, то можете и сами попробовать, записавшись в одну из школ дайвинга.

Если вы планируете отправиться в путешествие по Боснии, не стоит заходить слишком далеко без гида. Хотя все крупные населенные пункты и основные трассы разминированы, в более отдаленных районах существует небольшая вероятность наткнуться на неразорвавшиеыся мин.

Посмотрите видеоролик выше, чтобы познакомиться с Сараевом.