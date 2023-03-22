Вирусный твит вызвал жаркие споры о европейской и американской культуре чаевых.

В целом в Старом Свете 10 % считаются приемлемыми чаевыми в ресторане. Но в некоторых европейских странах чаевые вообще не полагаются. А в барах по всей Европе это практически неслыханно.

Однако такое положение вещей далеко не соответствует стандартам других стран, например, США, где обслуживающий персонал не просто ожидает больших чаевых - оставлять их полагается.

"Иногда я ненавижу европейцев", - говорится в твите, где речь идет о чаевых в 10 %. На момент написания статьи его просмотрели почти семь миллионов раз. "Они, по сути, самые худшие клиенты", - отвечает один из пользователей Твиттера.

lmao i fucking hate europeans sometimes on god. this table just left $70 on a $700 check after chilling for HOURS. my manager even asked about their service and they were OVER THE MOON about my service so he explained the customary tip is 20% and they were like “ok.” and left — brecht apologist (@madison_tayt) March 20, 2023

И дело не только в деньгах. Европейцев обвиняют в том, что они "грубо или агрессивно" разговаривают с официантами и "часами сидят за столами".

Впрочем, другие ответы проливают свет на этот "неправедный гнев". В Америке у официантов - очень низкие зарплаты, и до МРОТа их часто "добивают" за счет чаевых: многие называют эту практику эксплуататорской.

"Поезжайте жить в страну, где работникам сферы обслуживания платят прожиточный минимум, не прибегая к благотворительности", - пишет один из пользователей в Твиттере. "Ваша модель гиперкапитализма - это ваша проблема", - пишет другой.

Дискуссия подчеркивает важность понимания культурных норм, касающихся чаевых во время путешествий. Давайте посмотрим, какова ситуация с чаевыми в разных странах мира, чтобы в следующей поездке вас не обманули.

В ряде культур чаевые - неотъемлемая часть зарплаты официанта Michael Macor/San Francisco Chronicle

Сколько нужно давать чаевых в Европе?

Во многих странах Западной и Северной Европы, таких как Германия и Великобритания, 10-процентные чаевые считаются вежливыми в ресторанах. В некоторых ресторанах 10-12-процентный сбор за обслуживание по усмотрению клиента автоматически добавляется к счету. В других местах это добровольная, но ожидаемая мера - особенно в элитных заведениях.

Во Франции и Италии чаевые менее распространены, но все же ценятся. В таких странах, как Греция, культура чаевых среди местных жителей не очень развита, но от туристов их стали больше ожидать.

В отличие от США, персонал ресторанов обычно получает минимальную зарплату, не полагаясь на чаевые для пополнения своей зарплаты.

Сколько нужно давать чаевых в Северной Америке?

В США стандартная норма чаевых в ресторане - 20 %. Нередко за хорошее обслуживание чаевые достигают четверти всего чека. Налог часто добавляется к счету в конце - и чаевые должны быть дополнительными ко всей этой общей сумме.

В барах люди часто дают чаевые по доллару и более с каждого "круга".

В Канаде стандарты чаевых также выше, чем в Европе: приемлемыми считаются 15-20 процентов.

Сколько нужно давать чаевых в Центральной и Южной Америке?

Хотя чаевые не обязательно являются частью местной культуры в странах Центральной и Южной Америки, они стали более распространенными с приходом массового туризма.

Как правило, приемлемым размером чаевых считается 10 %.

В связи с близостью Мексики к США, в таких туристических центрах, как Канкун и Плайя-дель-Кармен, чаевые могут быть выше. Некоторые рестораны могут сами добавлять к счету плату за обслуживание.

Хотя в некоторых странах чаевые оставлять не принято, в других это способ выразить признательность за хорошее обслуживание. Michael Macor/San Francisco Chronicle

Сколько следует давать чаевых на Ближнем Востоке?

На Ближнем Востоке не существует общего правила для чаевых. Хотя в некоторых странах это не принято, в других это способ выразить признательность за хорошее обслуживание. Некоторые рассматривают это как форму "милостыни", чтобы помочь малооплачиваемым работникам, в то время как другие могут даже рассматривать это как взятку или демонстрацию богатства.

Как правило, чаевые не ожидаются, но ценятся. Но в туристических районах, таких как Дубай, чаевые в размере 10-15 процентов являются обязательными и могут быть автоматически добавлены к вашему счету.

Сколько нужно давать чаевых в Индии?

Чаевые не обязательно являются частью местной культуры в Индии, но их часто ожидают от туристов. Часто дают мелочь, а не конкретный процент. Продавцы уличной еды вряд ли ожидают чаевых.

Поскольку от вас могут ожидать чаевых за услуги - от переноски сумки до вождения рикши, - хорошим правилом является давать чаевые часто, но небольшими суммами.

Даже если чаевые необязательны, в большинстве мест отказываться от них официанты не станут Michael Macor/San Francisco Chronicle

Сколько нужно давать чаевых в Африке?

Культура чаевых в Африке различна. В большинстве стран чаевые в местных ресторанах не полагаются, но они ожидаются в качестве благодарности за хорошее обслуживание.

В некоторых туристических местах обслуживание будет добавлено к счету, или принято давать 10 процентов чаевых. Чаевые часто ожидаются и ценятся работниками гостиничного сектора, многие из которых получают низкую заработную плату.

В Южной Африке в ресторанах принято давать 10 %чаевых.

Сколько следует давать чаевых в Восточной и Юго-Восточной Азии?

Культура чаевых не распространена в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В Китае она практически отсутствует и иногда считается невежливой. В Японии чаевые часто вызывают обиду, и от них могут отказаться. Отчасти это объясняется тем, что многие работники гордятся тем, что всегда предоставляют исключительное обслуживание, а работают "на чаевые".

Некоторые южнокорейцы разделяют эти настроения, хотя в элитных ресторанах в больших городах может взиматься плата за обслуживание.

Чаевые не принято давать в местных ресторанах в таких странах, как Камбоджа, Таиланд и Лаос. Хотя это, скорее всего, не вызовет обиды, но может привести к путанице. В больших городах, таких как Бангкок, рестораны высшего класса обычно включают в счет плату за обслуживание.

Сколько следует давать чаевых в Австралии и Новой Зеландии?

В Австралии 10 процентов считается приемлемым размером чаевых в ресторане. Хотя чаевые не обязательны, они приветствуются.

В Новой Зеландии давать чаевые не принято и не обязательно, но 10-процентные чаевые могут быть оценены по достоинству.