Саудовская Аравия показала свой проект Expo-2030, пообещав "вместить в него весь мир"

Саудовская Аравия подала в Париже заявку на проведение у себя Всемирной выставки в 2030 году. В шорт-листе, помимо Эр-Рияда, значатся Рим и Пусан. Решение будет принято на голосовании в ноябре. Королевство обещает сделать мероприятие экологически безопасным, сведя вьбросы к нулю.

Париж стал обязательной площадкой для трех стран, претендующих на проведение Всемирной выставки 2030 года. Среди них - Саудовская Аравия, которая мечтает организовать экспозицию в Эр-Рияде.

Мечты о перспективном будущем

Тема заявки Королевства - "Эпоха перемен: вместе за перспективное будущее". В качестве потенциальногохозяина престижной выставки страна надеется принять более сорока миллионов посетителей за полгода, начиная с октября 2030 года.

"Наше желание провести выставку в Саудовской Аравии через 7 лет соответствует календарю, заложенному в нашей стратегии развития до 2030 года, - заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр. - Так что для Саудовской Аравии это важный год. Мы хотим, чтобы мир увидел нашу страну, а наша страна увидела мир. Мы вкладываем в это значительные ресурсы, предоставляем для мероприятия одну из лучших площадок в Эр-Рияде. Как следует из нашего плана, мы сможем вместить там весь мир".

Планета ... на планете

Саудовская Аравия представила план участка в форме планеты на севере города, недалеко от аэропорта. У каждой страны там будет свой павильон, причем возведение некоторых частично профинансирует Королевство.

Ламия Аль-Муханна, директор по ландшафтной архитектуре королевской комиссии Эр-Рияда, уточняет: "Павильоны будут всевозможных типов и размеров, и мы позаботимся о том, чтобы у каждой страны обязательно был свой. Мы придерживаемся принципа "одна нация - один павильон". Посетители смогут открыть для себя узкие тенистые улочки, вдохновиться историческим наследием столицы, насладиться Wadi al-Sulai , природным оазисом в парке. Сохранение нашей природы и стремление Эр-Рияда к устойчивому развитию - ключевые элементы этого проекта".

В центре этого футуристического района архитекторы предлагают разметить не менее футуристическую конструкцию, своего рода гигантский навес, эмблему выставки. "Если разделить поверхность Земли между всеми людьми планеты, то каждый из нас отвечал бы за 238 квадратных метров. Наш эмблематичный памятник именно такого размера. Он стоит в центре, он - сердце выставки, 195 колонн будут символизировать равенство между народами", - рассказывает о замысле Нуф Маджед Альмониф, один из директоров королевской комиссии Эр-Рияда.

Футуристический квартал Expo. Εuronews

Партнеры со всего мира

С помощью своей заявки Королевство надеется подстегнуть сектор туризма и отдыха, который уже процветает в Эр-Рияде. Из 7 миллионов обитателей этого космополитичного города почти половина - иностранцы. Ибрагим Аль Султан, гендиректор королевской комиссии, уточняет: "Эр-Рияд - международный город. В нем живут, вносят вклад в его развитие люди более 100 национальностей. Возьмем, к примеру, аэропорт имени короля Салмана. Архитектор и авто проекта - британец. С ним сотрудничает консорциум компаний Европы. В строительных проектах Эр-Рияда всегда участвуют, обмениваются опытом профессионалы со всего мира".

В последние годы на Эр-Рияд приходится около трети всех инвестиций в стране. Столица стремится войти в десятку лучших городских экономик мира и стать глобальным центром финансов и развлечений.

Мазен Таммар, отвечающий за подготовку заявки на проведение выставки, считает Эр-Рияд "идеальным для этого мероприятия городом". "Мы видим абсолютную синергию между Всемирной выставкой и амбициями, которые ставит перед сбой Эр-Рияд. Это делает его идеальным городом для проведения такого глобального события. Для этого мы работаем с международными и многонациональными компаниями, они предоставляют нам таланты, технологии и инновации, а также переносят свои операции, а порой и региональные штаб-квартиры, в Эр-Рияд. Это формирует прочную платформу для развития проекта Expo 2030", - пояснил он.

Expo без CO2

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, сделала приоритетом диверсификацию экономики и обещает провести первую Всемирную выставку с нулевым выбросом углекислого газа. Принцесса Хайфа Аль Могрин, постоянный представитель страны в ЮНЕСКО, уверена: Expo позволит Королевствуполностью выполнитьфункциюкоординаторана мировой арене. "Частично наш энтузиазм, наша приверженность устойчивому развитию поддерживаются нашими международными обязательствами, - отмечает она. - Как Саудовская Аравия может реализовать свою глобальную ответственность перед миром? Как может поделиться опытом, как создать платформу для того, чтобы остальные страны могли знакомиться с наработками, учиться друг у друга? Отсюда и возникла идея проведения Всемирной выставки-2030 в Эр-Рияде".

На следующий день после вечера презентации саудовские эмиссары представили свой проект Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Эр-Рияд конкурирует с заявками Рима и южнокорейского Пусана.Голосование в МБВ состоится в ноябре.