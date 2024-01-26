В Саудовской Аравии открылся первый за 70 с лишним лет магазин по продаже спиртного

By Euronews и AP

Магазин в Эр-Рияде будет открыт только для дипломатов из немусульманских стран. Саудовский принц бин Салман стремится превратить королевство в "горячее направление" для туризма и бизнеса.

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Впервые за более чем 70 лет в Саудовской Аравии открылся магазин, торгующий алкоголем. Этот шаг знаменует собой еще один шаг к либерализации общества в королевстве, где сосредоточены самые святые места ислама.

Магазин, расположенный в дипломатическом квартале Эр-Рияда и предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман, соответствует амбициозным планам наследного принца Мухаммеда бин Салмана превратить Саудовскую Аравию в процветающий туристический и деловой центр, диверсифицировав экономику и отказавшись от "нефтяной зависимости".

Дипломат, беседовавший с агентством Associated Press на условиях анонимности - тема эта в Саудовской Аравии по-прежнему деликатная - посетил магазин, и, по его словам, атмосферу там можно сравнить с высококлассным магазином duty-free в крупном международном аэропорту.

В настоящее время в магазине продаются ликеры, вино и только два сорта пива. Покупатели обязаны предъявить дипломатические удостоверения, а мобильные телефоны должны находиться в чехлах, пока их хозяин совершает покупки. По словам дипломата, специальное приложение для смартфонов позволяет совершать покупки по "карточной" системе.

Официальных комментариев от властей Саудовской Аравии по поводу открытия магазина пока не поступало. Однако открытие магазина совпало с публикацией в государственном издании Arab News новых правил, регулирующих продажу алкоголя дипломатам. Эти правила, призванные упорядочить контроль за ввозом указанных напитков в составе дипломатических грузов, были введены в действие в понедельник.

Дипломаты традиционно импортировали алкогольные напитки через специализированные службы для употребления на территории дипведомств. Те, у кого нет доступа, прибегают к покупке "с рук"/ на "черном рынке" или варят самогон сами, хотя, как, сообщает Госдепартамент США, это чревато серьезными наказаниями, такими как длительные тюремные сроки, крупные штрафы, публичная порка и депортация.

Употребление алкоголя в исламе запрещено, и Саудовская Аравия остается одной из немногих стран мира со строгим "сухим законом", наряду с соседними Кувейтом и Шарджой в ОАЭ. В Саудовской Аравии алкоголь под запретом с начала 1950-х годов.