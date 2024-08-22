На европейском континенте женщины по-прежнему остаются в меньшинстве в политике

В 15 странах европейского континента до сих пор ни разу не было избранной женщины-лидера в качестве премьер-министра или главы государства, в том числе в России и Испании.

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На этой неделе Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента на национальном съезде Демократической партии. В случае победы на выборах в ноябре она станет первой в истории женщиной-президентом США.

Как обстоят дела в Европе с женщинами-лидерами? На всем континенте они по-прежнему в меньшинстве.

Из 50 стран только в 15 есть женщина-премьер-министр или глава государства - не считая монархов.

В ЕС их всего семь, хотя три высшие должности в блоке занимают женщины: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

На Балканах в последнее время наблюдается рост числа женщин на высших постах: в Словении, Косово, Северной Македонии и Греции в настоящее время президентом является женщина.

Премьер-министр Боснии и Герцеговины - тоже женщина. Однако в остальной Европе у нее всего четыре коллеги-женщины: Джорджа Мелони из Италии, Метте Фредериксен из Дании, Эвика Силиня из Латвии и Ингрида Шимоните из Литвы.

В каких странах женщины занимают высшие посты?

Что их объединяет?

Большинство этих женщин имеют юридическое образование или профессию юриста.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар — адвокат, она представляла интересы Мелании Трамп в судебных делах, связанных с использованием ее изображения для изготовления тортов, обуви и нижнего белья.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова - профессор права, президент частично признанной Республики Косово Вьоса Османи - академик права, а президент Греции Катерина Сакелларопулу - судья. Премьер-министр Боснии Боряна Кришто также имеет юридическое образование, а премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее работала юристом.

Единственные, кто не имеет такого юридического образования, - Метте Фредериксен (Дания), Джорджа Мелони (Италия) и Ингрида Шимоните (Литва).

Однако все они, за исключением Джорджи Мелони, получили высшее образование.

В каких европейских странах была хотя бы одна женщина-лидер?

В истории Европы несколько женщин становились премьер-министрами или главами государств, и в большинстве европейских стран в тот или иной момент были женщины-лидеры - и это все еще так, даже если не учитывать монархов.

Вместе с тем в 15 странах европейского континента до сих пор ни разу не было избранной женщины-лидера в качестве премьер-министра или главы государства: Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Беларусь, Кипр, Чешская Республика, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Черногория, Нидерланды, Россия, Испания и, что неудивительно, Ватикан.

Четыре из них (Кипр, Чехия, Нидерланды и Испания) - страны ЕС.

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В каких европейских странах была хотя бы одна женщина-лидер (не считая монархов)?

Какова доля женщин-депутатов в европейских парламентах?

В 1907 году Финляндия стала первой европейской страной, избравшей женщин-депутатов, за ней последовали Норвегия, Эстония, Россия и Украина. Последними стали Сан-Марино (1974), Андорра (1984) и Лихтенштейн (1986).

Тем не менее, женщины все еще недостаточно представлены во всех европейских странах - за исключением Андорры, где соотношение составляет 50/50.

Скандинавия - регион с самой высокой долей женщин-парламентариев: Исландия, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия занимают высокие места в рейтинге равенства.

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Испания может похвастаться самым равным представительством среди пяти крупнейших стран Европы, за ней следует Великобритания, где на недавних всеобщих выборах было зарегистрировано самое большое число женщин-кандидатов (и в итоге - депутатов) за всю историю страны.