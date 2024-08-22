Как в украинском Закарпатье прячутся от мобилизации

By Euronews

Корреспондент Euronews поговорил в Ужгороде с уклоняющимися от призыва в ВСУ этническими венграми.

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С каждым днем растет число могил в парке рядом с кладбищем "Кальвария" в Ужгороде на западе Украины. За последние два с половиной года это место стало мемориалом павших бойцов Закарпатья.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году погибли, по оценкам США, до 70 000 украинских солдат.

Корреспондент Euronews Золтан Шипошедь приехал в Ужгород:

"42-летний Игорь был похоронен здесь, на военном кладбище в Ужгороде, всего 10 дней назад. Его могила до сих пор покрыта охапками сухих цветов. Почти каждый день здесь проходят панихиды. У местных мужчин, которые скрываются, есть только один грех: они не хотят быть похороненными здесь".

В первые дни войны многие этнические венгры из Закарпатья бежали в Венгрию, чтобы избежать призыва в армию, но некоторые не захотели прощаться с привычной жизнью.

Два венгра-украинца, скрывающиеся на западе Украины, рассказали Euronews на условиях анонимности о том, как повлияло на них уклонение от призыва.

Этот мужчина в серой футболке ходит на работу каждое утро уже более двух лет.

Он знает, что если утром его поймает патруль, то уже днем его отвезут за сотни километров на призывной пункт.

"Если мы можем поехать, мы едем, если нет - остаемся дома. Но мы стараемся держать друг друга в курсе событий всеми возможными способами. Мы звоним друг другу или отправляем сообщение о том, где находится патруль", - говорит он. И показывает нам на своем телефоне, как десятки тысяч мужчин обмениваются информацией в интернете, чтобы не попасть на военную службу.

У другого мужчины, с которым поговорил корреспондент Euronews, есть свой способ.

"Каждое утро моя жена проезжает передо мной. Она следит, чтобы нигде не было ни полицейских, ни военных. Так мы добираемся до работы. А если они появляются, мы просто прячемся в кустах. Главное - избегать их", - рассказывает Петр.

Но Петр уже на пенсии, поэтому ему нечего бояться. Однако если вербовщики поймают других, у них будет два выхода: платить или оказаться на фронте.

Судя по рассказам, которые Петр слышал по всему Ужгороду, размеры взяток за то, чтобы избежать фронта, увеличились.

"Недавно один парень из деревни рассказал мне, что его отпустили за 800 евро. Они не дали ему никакой гарантии, лишь выпустили за ворота. Но некоторые люди платили по 5000".

По данным Центра анализа европейской политики, пять миллионов украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет подходили под призыв в феврале 2024 года.

Но аналитический центр предупреждает, что Киеву нужно еще как минимум 400 000 солдат, чтобы противостоять российской армии.