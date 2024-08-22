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Срочная новость. Крушение яхты Bayesian: водолазы извлекли пятое тело, ведутся поиски последнего пропавшего без вести

Сотрудники экстренных служб выносят на берег тело одной из жертв кораблекрушения в Портичелло.
Сотрудники экстренных служб выносят на берег тело одной из жертв кораблекрушения в Портичелло. Авторское право AP Photo/Salvatore Cavalli
Авторское право AP Photo/Salvatore Cavalli
By Euronews
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Тело британского магната Майка Линча доставлено на берег, сообщают СМИ. Его 18-летняя дочь Ханна по-прежнему числится пропавшей без вести.

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Тело британского магната Майка Линча было извлечено в четверг из-под обломков его семейной яхты, затонувшей ранее на этой неделе у побережья Сицилии во время сильного шторма, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к спасательной операции.

18-летняя дочь Линча Ханна по-прежнему числится пропавшей без вести.

Тела ещё четырёх человек, которые считались пропавшими без вести с тех пор, как яхта пошла ко дну, были найдены и доставлены на берег в среду.

Таким образом, по последним данным, число жертв крушения увеличилось до шести. Тело шеф-повара яхты Рекальдо Томаса было обнаружено сразу в день крушения.

Суперъяхта Bayesian под британским флагом длиной 56 метров, на борту которой находились 22 пассажира и члена экипажа, стояла на якоре у порта Портичелло, недалеко от Палермо, когда в считанные минуты после сильного шторма скрылась под волнами. По одной из версий, судно попало в водяной смерч.

Спасти удалось 15 человек. Среди них нет самого миллионера Майка Линча, его дочери, его адвоката Криса Моврилло с женой, главы совета директоров Morgan Stanley International Джонатана Морвилло с женой.

59-летний Линч был одним из самых известных британских технологических предпринимателей. По сообщениям, он пригласил друзей присоединиться к его семье на яхте, чтобы отпраздновать свой недавний оправдательный приговор по делу о крупном мошенничестве в США.

Яхта принадлежала жене Майка Линча. Сейчас затонувший парусник лежит на глубине пятидесяти метров.

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