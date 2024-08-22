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Зеленский призывает партнёров выполнять обязательства по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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"Очень важно, чтобы наши партнеры действительно выполняли свои обязательства", - президент Украины признаёт продвижение российских войск в Донбассе. Новые удары по Херсонской и Сумской областям.

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Президент Украины Владимир Зеленский признаёт продвижение российских войск, захвативших за ещё три села в Донецкой области и подчеркивает важность выполнения союзниками Киева своих обязательств по поставкам боеприпасов.

В своём видеообращении глава государства упомянул и наступление ВСУ в Курской области РФ, где, по его словам, "продолжается боевая работа".

И очень важно, чтобы наши партнеры действительно выполняли свои обязательства. По каждому пакету, по всем нашим соглашениям. Это принципиально для нашей обороны.
Владимир Зеленский
президент Украины

Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Херсонской области Украины: в среду под удар попал детский сад в поселке Золотая Балка. В результате беспилотной атаки ранены два человека.

В четверг в администрации Херсонщины сообщили, что за последние сутки из-за российской агрессии погибла 87-летняя женщина в селе Томарино, ещё 18 жителей региона получили ранения.

113 раз за последние сутки обстреляна Сумская область.

В Покровске украинские силы противостоят российским войскам, которые продвигаются к логистическому узлу. Взятие Покровска, одного из главных оборонительных опорных пунктов Украины, приблизит Россию к заявленной цели захвата всех Донецкой области.

Владимир Зеленский также заявил, что надеется увидеть прогресс в процессе предоставления Украине обещанных 50 млрд долларов от замороженных российских активов. Ранее в этом году 27 стран-членов ЕС согласились использовать проценты, полученные от активов российского Центрального банка, для поддержки Киева.

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