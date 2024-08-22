Зеленский призывает партнёров выполнять обязательства по поддержке Украины

"Очень важно, чтобы наши партнеры действительно выполняли свои обязательства", - президент Украины признаёт продвижение российских войск в Донбассе. Новые удары по Херсонской и Сумской областям.
Президент Украины Владимир Зеленский признаёт продвижение российских войск, захвативших за ещё три села в Донецкой области и подчеркивает важность выполнения союзниками Киева своих обязательств по поставкам боеприпасов.
В своём видеообращении глава государства упомянул и наступление ВСУ в Курской области РФ, где, по его словам, "продолжается боевая работа".
Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Херсонской области Украины: в среду под удар попал детский сад в поселке Золотая Балка. В результате беспилотной атаки ранены два человека.
В четверг в администрации Херсонщины сообщили, что за последние сутки из-за российской агрессии погибла 87-летняя женщина в селе Томарино, ещё 18 жителей региона получили ранения.
113 раз за последние сутки обстреляна Сумская область.
В Покровске украинские силы противостоят российским войскам, которые продвигаются к логистическому узлу. Взятие Покровска, одного из главных оборонительных опорных пунктов Украины, приблизит Россию к заявленной цели захвата всех Донецкой области.
Владимир Зеленский также заявил, что надеется увидеть прогресс в процессе предоставления Украине обещанных 50 млрд долларов от замороженных российских активов. Ранее в этом году 27 стран-членов ЕС согласились использовать проценты, полученные от активов российского Центрального банка, для поддержки Киева.