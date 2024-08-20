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Скончалась старейшая жительница планеты

Мария Браньяс Морера
Мария Браньяс Морера Авторское право AP Photo/Catalan News
Авторское право AP Photo/Catalan News
By Euronews
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Каталонка Мария Браньяс Морера скончалась в возрасте 117 лет

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В Испании скончалась старейшая жительница планеты, Мария Браньяс Морера. В марте этого года её исполнилось 117 лет: кроме неё, лишь 11 человек в истории достоверно доживали до такого возраста.

Как сообщила семья Марии, «она ушла из жизни так, как и хотела — во сне, спокойно и без боли».

Мария родилась в Сан-Франциско, 4 марта 1907 года — незадолго до этого её родители переехали в США из Испании. Некоторое время семья жила в Новом Орлеане Однако через несколько лет обстоятельства заставили их вернуться. Мария вышла замуж за врача и во время Гражданской войны помогала ему в госпитале.

У Марии Браньяс Мореры трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Мария говорила, что не знает никаких секретов долголетия: она разве что старалась вести спокойную и размеренную жизнь и избегать общения с неприятными людьми.

Родственники утверждают, что до самого конца женщина сохраняла ясный ум. Она даже вела иронический блог в X (Твиттере). Её аккаунт назывался «Каталонская супер-бабушка», а подзаголовок гласил «Я старая — очень старая — но не дура».

Теперь старейшим живущим человеком стала 116-летняя японка Томико Итоока.

Самым старым в истории жителем Земли, чей возраст достоверно подтверждён, была француженка Жанна Кальман. Она скончалась в 1997-м в возрасте 122 лет.

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