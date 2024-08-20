Может ли украинское вторжение в Курск стать поворотным пунктом в войне?

By Euronews

В то время как украинские войска расширяют свой контроль на российской территории, ВСУ теряют позиции в Донбассе. Курское вторжение может либо сыграть важную политическую роль в исходе войны, либо стать военным кошмаром для обеих сторон.

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Россияне и украинцы, похоже, воюют в двух параллельных измерениях: обе противоборствующие армии заявляют о военных успехах в двух разных регионах.

В то время как украинское вторжение на западе России в Курске, похоже, неуклонно набирает обороты, российские силы близки к достижению собственной цели в Донбассе после взятия поселка Нью-Йорк и наступления на ключевой транспортный узел Покровск.

В районе Курска украинские войска пытаются захватить Коренево. Падение этого города позволит им укрепить оборону на российской территории и построить целостную "буферную зону" для защиты Харькова и других северных городов.

Создание такой буферной зоны, заявленной президентом Владимиром Зеленским как главная цель вторжения, стало бы для украинцев крупным оперативным успехом.

Разные цели обеих сторон приводят к разным показателям успеха: официальные лица в Киеве внимательно следят за количеством квадратных километров российской территории, которую контролируют их военные, в то время как российские войска стремятся демонтировать украинские укрепления, построенные в Донбассе с 2014 года.

Оба наступления происходят с разной скоростью: продвижение Украины в Курской области в настоящее время идет быстрее, чем России в Донбассе, и хотя Украина может быть вынуждена отступить оттуда, она уже нанесла ущерб транспортной инфраструктуре, что может еще больше затруднить продвижение России.

Политические и дипломатические рычаги

Внезапное наступление Украины на Курск вызвало недоумение во всем мире, но его истинная цель остается загадкой.

Некоторые эксперты полагают, что Киев мог иметь в виду выборы в США, когда начинал атаку.

"Одно из объяснений этой операции украинцев - получение рычагов влияния, поскольку в США приближаются выборы", - говорит Йони Аскола, финский военный аналитик из пражского Карлова университета. "Многие партнеры и союзники Украины, возможно, начинают продвигать идею переговоров, и Украина хочет сохранить контроль над этим процессом в случае, если ее принудят к переговорам".

"Таким образом, захватив землю на российской территории, они [украинцы] сохраняют контроль над этим процессом, уменьшая вероятность того, что их принудят к каким-либо переговорам", - добавил Аскола.

В ближайшие месяцы все внимание будет приковано к президентским выборам в США, результаты которых окажут непосредственное влияние на роль Запада в войне России против Украины.

По мнению экспертов, на случай, если западные союзники будут давить, украинцам нужно было иметь в рукаве туз, который они могли бы предъявить всем сторонам, будь то партнеры или агрессоры.

Еще одной целью курского наступления было отвлечение российских войск от юго-восточного фронта. Однако наблюдатели отмечают, что до сих пор Москва, похоже, существенно не сократила свое военное присутствие в Донбассе, а Киев фактически приказал мирным жителям эвакуироваться из города Покровск - вероятно, следующей цели России.

Повышение ставок?

После относительного успеха в Курске у Украины может возникнуть соблазн повысить ставки и открыть новый фронт у моря на юге?

Украинские спецназовцы доказали свою искусность в водных операциях, нанеся огромный ущерб российскому флоту и его прибрежным объектам, особенно в Крыму.

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Союзники Киева также укрепили его арсенал для морских операций: Швеция, Финляндия и другие страны предоставили ему оружие и скоростные катера.

"С точки зрения логистики, это [открытие фронта в Крыму] может быть довольно сложным и потребует большого количества рабочей силы, понтонов и других дорогостоящих материалов", - говорит Аскола. "Переправа через Днепр в районе Херсона тоже может быть вариантом, но это тоже потребует больших ресурсов".

Независимо от дальнейших действий, Украина взяла под контроль российскую территорию.

Впервые с 1941 года иностранная армия вторглась на российскую землю, что может иметь долгосрочный эффект в сознании союзников Украины и самого российского народа, даже если Киев в конечном итоге будет вынужден уйти.

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Президент Зеленский заявил, что вторжение в Курск доказало, что предполагаемые Кремлем "красные линии" для ответных действий - это блеф, добавив, что Украине не пришлось бы физически вторгаться на российскую территорию, если бы ее союзники не запретили ей использовать свое оружие для ударов по целям на российской территории издалека.

По мнению Асколы, Украина, скорее всего, уничтожила важные мосты через реку Сейм в Курске с помощью поставленных Западом управляемых бомб, сброшенных украинскими самолетами советского производства.

Хотя маловероятно, что они использовали недавно поставленный F16 для нанесения ударов непосредственно по мостам, мы не можем исключить, что F16, вооруженный ракетами "воздух-воздух" AMRAAM, мог быть использован для защиты операций МиГ 29 и Сухой 27 (от российских самолетов-перехватчиков)", - сказал он.

Киеву также якобы помогал в наступлении "Свободный российский легион" - базирующееся в Украине военизированное подразделение российских граждан, выступающее против российского режима президента Владимира Путина и его вторжения на Украину.

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Один из разрушенных мостов AP/Ukrainian Defence Ministry Press Office

Такие операции, как вторжение в Курскую область, а также, например, попытка переворота, предпринятая Пригожиным в прошлом году, - это примеры, которые показывают, что Россию действительно трудно контролировать и что путинский режим не преуспел в контроле над Россией или, по крайней мере, не имеет такого контроля, как он пытается представить миру и своему собственному населению", - сказал Аскола.

До сих пор Кремль медленно наращивал оборону против нападений Украины на свою территорию, но ничего серьезного пока не произошло. Тем не менее, многие аналитики не исключают, что Россия ответит с новой силой, что может даже повлечь за собой очередную мобилизацию военных резервистов.

"Потенциально Россия может мобилизовать еще 300 000 человек", - говорит Аскола. "И это, конечно, будет иметь большое значение".

"В краткосрочной перспективе это было бы очень плохо для Украины. В долгосрочной перспективе это может ускорить падение Путина в России", - сказал он.