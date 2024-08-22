Венгрия сокращает помощь украинским беженцам: тысячи людей могут остаться без жилья

By Euronews

После вступления в силу новых правил тысячи украинцев рискуют остаться без крыши над головой. Выселение уже началось, утверждают правозащитники. По их мнению, это может противоречить законодательству ЕС.

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В Венгрии изменились правила предоставления субсидированного жилья украинским беженцам. Согласно вступившему в силу постановлению, государственная поддержка будет оказываться только тем, кто приехал из зон боевых действий и районов, непосредственно пострадавших от полномасштабного российского вторжения.

В настоящее время в списке таких территорий, который, по сообщениям правительственных чиновников, будет обновляться ежемесячно, числятся 13 областей Украины, это лишь половина всех регионов.

После двух с половиной лет войны в Украине назрело "разумное и соразмерное" изменение законодательства, заявил Норберт Пал, уполномоченный по приёму украинцев, в интервью близкой к правительству газете Magyar Nemzet.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец прошлого месяца в Венгрии было зарегистрировано чуть более 46 000 украинских беженцев, получивших временную защиту в соответствии с европейским законодательством. В основном это переселенцы из западного Закарпатья, где широко распространён венгерский язык.

Большинство перемещённых лиц либо сами оплачивают свое жильё, либо живут у друзей, родственников или волонтёров, но, по оценкам Венгерского Хельсинкского комитета, около 4000 человек, не имеющих достаточных средств, проживают в финансируемых государством домах. Согласно нововведению, от 2 до 3 тысяч из них больше не имеют права на господдержку.

В Коче, расположенном примерно в 70 км к западу от Будапешта, выселение уже началось, как заявил Андраш Ледерер из Венгерского Хельсинкского комитета в комментарии для Euronews. По его словам, около 120 беженцев, две трети из которых – дети, были выселены из временного жилья в среду.

Правозащитная группа считает, что действия венгерского правительства незаконны с точки зрения законодательства ЕС.

"Получатели временной защиты, согласно законодательству ЕС, должны быть обеспечены жильем со стороны государства", – отметил Ледерер, добавив, что НПО подала официальную жалобу в Еврокомиссию.