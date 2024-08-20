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Потепление в Средиземноморье и его последствия

Отдыхающие на Лазурном берегу Франции
Отдыхающие на Лазурном берегу Франции Авторское право AP
Авторское право AP
By Кнарик Хачатрян
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Эксперты предупреждают, что повышение температуры воды Средиземного моря наносит ущерб морской жизни и вызывает изменения на суше.

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Отдыхающие на этом пляже на юге Франции радуются воде температурой 29 градусов по Цельсию:

"В этом году намного теплее, чем в предыдущие годы!"

Но специалисты по морской биологии предупреждают, что повышение температуры поверхности воды влияет на то, что находится в глубине, и может иметь разрушительные последствия для окружающей среды.

"Происходит потеря биоразнообразия, потеря качества окружающей среды. Окружающая среда будет иметь большую тенденцию к отступлению", - поясняет морской биолог Жюльен Лопез-Пардо.

А ксперт-океанограф Жан-Пьер Гаттузо говорит, что потепление Средиземного моря приводит к экстремальным погодным условиям на суше.

"Когда облака поднимаются, мы получаем то, что мы называем средиземноморскими эпизодами. Другими словами, воздух внезапно охлаждается и больше не может удерживать всю эту влагу. Внезапно мы получаем чрезвычайно интенсивные ливни, которые наносят огромный ущерб!"

Программа ООН по окружающей среде предупреждает, что если в Средиземноморском регионе станет ещё жарче, под угрозой окажутся 510 миллионов человек.

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