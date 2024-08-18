В каком городе мира самые красивые здания?

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Европа уверенно лидирует в новом рейтинге самых красивых городов мира, занимая девять из десяти первых мест.

Рейтинг основан на количестве зданий, соответствующих правилу золотого сечения, которое тысячелетиями применяется в архитектуре, используя красоту природы в сбалансированных, гармоничных структурах.

В десятку лучших, составленную британским сайтом Online Mortgage Advisor, вошел ряд европейских столиц, однако Париж стал неожиданным исключением.

Итак, какие города обладают самыми привлекательными зданиями в мире?

Венеция - самый красивый город в мире Canva

Какой самый красивый город в мире?

Венеция с ее извилистыми каналами и эклектичной архитектурой занимает первое место. Согласно исследованию, более 83 процентов ее зданий соответствуют золотому сечению.

Неудивительно, что этот итальянский город так популярен среди туристов: в 2023 году его посетили 5,7 миллионов человек. Под тяжестью этих цифр, древний порт в этом году ввел туристический налог, чтобы ограничить количество прибывающих, а недавно ввел ограничение на 25 человек в одной туристической группе.

Италия также может похвастаться вторым самым красивым городом: столица Рим на 82 процента соответствует золотому сечению, что делает его лучшей из европейских столиц.

Всего на долю процента отстает Барселона в Испании, занимающая третье место. За ней следует чешская столица Прага, где готический собор Святого Вита контрастирует с поразительно современным Танцующим домом.

На пятом месте - единственный неевропейский город, попавший в топ-10: Нью-Йорк, США.

Биржевая площадь в Бордо Canva

Какой самый красивый город во Франции?

Несмотря на то, что в Париже находятся такие культовые сооружения, как Эйфелева башня и Нотр-Дам, он не вошел в топ-10, заняв лишь 12-е место.

Французскую столицу опередил Бордо, занявший девятое место с оценкой красоты 75,3 процента. Окрестности этого юго-западного города известны их виноградниками, поэтому здесь много впечатляющей архитектуры, в том числе музей Cité du Vin, чья органическая форма напоминает сплетенные лозы и кружащиеся винные бокалы.

Среди множества современных чудес в 2000-летнем городе есть и классические достопримечательности, такие как Большой театр Бордо с колоннами и приятная симметричная Биржевая площадь.

В десятку самых красивых городов по архитектуре также вошли Афины (Греция) - шестое место, Будапешт (Венгрия) - седьмое, Вена (Австрия) - восьмое и Милан (Италия) - десятое.

Честер - самый красивый город Великобритании Canva

Какой самый красивый город в Великобритании?

Ни один из британских городов не вошел в топ-20, но они удостоились чести в отдельном рейтинге, составленном только для этой страны. В нем самым красивым городом Великобритании признан Честер, получивший оценку 83,7%.

Основанный как римская крепость в 79 году нашей эры, северо-западный английский город окружен римскими стенами, вдоль которых можно прогуляться и сегодня. В его центральном торговом районе расположены крытые аркады и фахверковые здания в тюдоровском стиле.

Лондон занимает второе место, за ним следуют Белфаст, Ливерпуль и Дарем.

Кроме Парижа, в двадцатку лучших городов мира вошли Стокгольм в Швеции, Флоренция в Италии, Тель-Авив в Израиле, Копенгаген в Дании, Марракеш в Марокко, Чикаго в США, Амстердам в Нидерландах, Берлин в Германии и Стамбул в Турции.