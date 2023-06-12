Американские учёные: таурин замедляет процесс старения

Исследователи Колумбийского университета обнаружили вещество, которое может способствовать увеличению продолжительности жизни людей. Оно в большом объёме содержится в энергетике, а также во множестве продуктов питания.

Учёные Колумбийского университета в Нью-Йорке, США, провели масштабный эксперимент, в ходе которого давали мышам ежедневную дозу таурина.

Результаты, опубликованные в журнале Science, показывают, что продолжительность жизни мышей-самцов, принимавших добавку, увеличилась на 10%, а самок - примерно на 12%.

Тот же эффект наблюдался у обезьян и червей.

Этот микроэлемент содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах, а также широко используется в энергетических напитках с кофеином.

Что это за вещество?

Таурин - это химическое вещество, которое относится к группеаминокислот. Он содержится продуктах-источниках белков животного происхождения. Это один из микроэлементов, поддердивающий функционирование митохондрий в клетках, которые отвечают за выработку энергии.

Как таурин влияет на старение?

В рамках проекта исследователи проанализировали также влияние таурина на 12 тысяч человек и обнаружили, что состояние здоровья в целом было лучше у тех, у кого в крови было больше этой аминокислоты.

Но что такого есть в таурине, что заставляет ученых считать его "эликсиром молодости"?

Таурин - это то, что естественным образом содержится в человеческом организме, но с возрастом его уровень снижается.

"С возрастом количество таурина уменьшается. Если этот процесс обратить вспять, то можно увеличить продолжительность жизни живуотных", - сказал доктор Виджай Ядав, возглавлявший исследовательскую группу в Медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете.

Ядав и его команда впервые обратили внимание на этот микроэлемент более десяти лет назад, когда обнаружили, что в среднем в организме 60-летнего человека уровень таурина составляет всего треть от того объёма, который можно обнаружить у 5-летнего ребенка.

И всё же учёные пока не рекомендуют людям увеличивать потребление таурина. Они убеждены в том, что необходимы более масштабные исследования для того, чтобы установить, как именно это вещество влияет на человеческий организм.

В интервью Би-би-си Ядав не стал отвечать на вопрос, принимает ли он сам добавки с таурином, сказав лишь: "Прежде чем советовать покупателям приобретать в магазине таурин, давайте дождёмся завершения клинических испытаний".