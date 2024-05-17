Гипертония может привести к сердечным заболеваниям и инфарктам, если её не лечить, поэтому врачи часто называют её «тихим убийцей»

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Гипертония — высокое кровяное давление (она же артериальная гипертензия) — распространённое состояние. Но считать этот синдром «нормальным» не стоит: если с гипертонией не бороться, она может привести к инфаркту и инсульту.

По данным ООН, гипертония встречается более чем у миллиарда жителей планеты, причём за последние два десятилетия эта цифра удвоилась. По данным ВОЗ, почти половина людей даже не знают о том, что у них гипертония.

Джули Уорд, старшая медсестра Британского кардиологического фонда (в интервью Euronews Health):

«Это вызывает беспокойство, потому что это потенциально опасное для жизни состояние, и оно остаётся незамеченным, потому что при высоком кровяном давлении редко возникают какие-либо симптомы. Может возникнуть головная боль, головокружение или помутнение зрения, но обычно это происходит, если давление особенно высокое».

В пятницу 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. Эксперты работают над повышением осведомлённости о том, как можно предотвратить это заболевание и жить с ним.

Что такое гипертония?

Высокое кровяное давление — это когда «сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов, постоянно слишком высока», — согласно Американской кардиологической ассоциации.

Оно характеризуется двумя числами — систолическим и диастолическим давлением и измеряется в мм рт.ст.

Систолическое — более высокое число, — это давление в артериях, когда сердце нагнетает туда кровь, а диастолическое, более низкое — это давление, когда сердце «расслабляется» между сокращениями.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), «высокое» кровяное давление — это когда эти показатели превышают 140/90 при измерении в аптеке или у врача. От 120/80 до 140/90 — это «повышенное» давление.

От 120/80 — повышенное давление, более 140/90 — высокое

Факторы, повышающие риск возникновения гипертонии

К распространённым факторам риска относятся пожилой возраст, наличие родственников с гипертонией и избыточный вес.

Кроме того, на развитие гипертонии могут повлиять такие факторы образа жизни, как курение, употребление большого количества алкоголя, избыток соли в пище и недостаточная физическая активность.

Рикардо Ладейрас Лопес, кардиолог и доцент медицинского факультета Университета Порту, говорит, что стресс — ещё один распространённый фактор риска развития гипертонии.

Хронические заболевания, такие как диабет и болезни почек, также могут повышать риск её возникновения.

Факторы риска — пожилой возраст, избыточный вес, курение, алкоголь, избыток соли в пище, недостаточная физическая активность и стресс

Какие проблемы со здоровьем могут появиться?

У большинства людей с высоким кровяным давлением нет никаких симптомов, но избыточное давление на артерии может повредить внутренние органы.

«Высокое кровяное давление является причиной почти половины всех инфарктов и инсультов в Великобритании. Это действительно серьёзная проблема», — говорит Джули Уорд.

Высокое кровяное давление может долгое время оставаться бессимптомным, но в итоге привести к инфаркту или инсульту

По словам доктора Лопеса, гипертония является «одним из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, [включая] инфаркты и инсульты. Она также может привести к другим серьезным проблемам со здоровьем, таким как почечная недостаточность, ослабление зрения, сердечная недостаточность. А ещё гипертонию принято называть „тихим убийцей“, потому что она может существовать бессимптомно годами и привести к серьёзным осложнениям, если её не лечить».

Сколько людей в Европе подвержены высокому кровяному давлению?

По данным Евростата, кровяное давление повышено почти у четверти жителей ЕС.

По последним сведениями, число жителей с высоким кровяным давлением в разных странах ЕС варьируется от 37% в Хорватии до 12% в Ирландии.

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Согласно этим данным, в Хорватии не только наибольшая доля граждан с гипертонией, но и наблюдается наибольший прирост их числа в период с 2014 по 2019 год.

Ана Ивичевич Угерник, Хорватский институт общественного здравоохранения:

«Хотя мы не можем с уверенностью сказать о точных причинах увеличения числа зарегистрированных случаев гипертонии в Хорватии в период с 2014 по 2019 год, гипертония — одна из наиболее значимых проблем общественного здравоохранения в Хорватии».

Исследование, проведенное под руководством Ивичевич Угерник и опубликованное в 2023 году, показало, что в Хорватии наблюдается высокая распространённость гипертонии и «значительная, хотя и меньшая, чем ожидалось, доля недиагностированной гипертонии».

«В связи со старением хорватского населения и ростом распространённости ожирения мы ожидаем дальнейшего роста распространённости гипертонии в будущем», сообщила она Euronews Health.

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Что могут сделать люди для лечения или профилактики?

«Сделать можно многое, и в первую очередь это касается образа жизни», — говорит Джули Уорд, добавляя, однако, что «предотвратить это полностью невозможно: гипертония может появиться у любого человека старше 65, поскольку это „болезнь старения“».

Помочь могут такие изменения в образе жизни, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя, отказ от добавления лишней соли в пищу и здоровое питание свежими продуктами.

Исследования показали, что диета в средиземноморском стиле, богатая свежими овощами, полезными жирами и рыбой, может снизить риск развития гипертонии. По словам экспертов, люди также должны заниматься спортом и поддерживать здоровый вес.

Очень важна борьба со стрессом, добавляет Ладейрас Лопес, а также регулярные посещения врача.

Профилактика: отказ от курения, сокращение потребления алкоголя, отказ от лишней соли и здоровое питание, например в средиземноморском стиле

Джули Уорд, которая отвечает на вопросы по телефону доверия Британского кардиологического фонда, говорит, что организация получает очень большое количество вопросов о высоком кровяном давлении:

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«Мы стараемся дать пациентам возможность самим справиться с этим в домашних условиях. Например, можно приобрести аппарат для измерения артериального давления и вести дневник, чтобы следить за динамикой, а также поговорить с врачом о возможных изменениях в образе жизни.

Существуют и препараты, помогающие понижать давление. Самое главное — „знать свои цифры“».

Рикардо Лопес подчёркивает, что это глобальная проблема. В этом году будут обновлены рекомендации по гипертонии от Европейского общества кардиологов.

«Старение — один из факторов риска. Также важно учитывать урбанизацию и изменения в образе жизни, потому что они приводят к снижению физической активности и увеличению потребления обработанных продуктов, а также к повышению уровня стресса, и с этим необходимо бороться».