В Стокгольме спустили на воду первый в мире автономный паром

Euronews

MF Estelle стал первым в мире автономным паромом. Сейчас за его курсом наблюдает капитан на борту, но в перспективе он должен ходить вообще без помощи человека.

В четверг первый в мире автономный электрический паром совершил рейс по водам Стокгольма.

MF Estelle оснащен камерами, радаром, лазерным эхолокатором и ультразвуковыми системами, с помощью которых он самостоятельно выбирает курс под бдительным наблюдением капитана на борту.

Через какое-то время паром должен работать полностью автономно, без необходимости контроля со стороны человека.

"Если судно меняет направление или если появляется другая лодка, мы видим это сразу же, менее чем за секунду, и соответствующим образом корректируем курс", — сказал начальник оперативного отдела компании Torghatten, разработавшей систему, Эрик Нильссон.

Производство первого 10-метрового парома обошлось примерно в $1,6 млн, он вмещает до 30 пассажиров.

Его норвежские создатели намерены расширить сервис как в Швеции, так и за ее пределами.

Инициатива создания парома была реализована в рамках сотрудничества частного и государственного секторов и частично финансировалась Европейским Союзом.