"Не заводите детей": специалист по ИИ предупредил об опасностях ИИ

Бывший главный специалист по бизнесу Google X в подкасте предупредил слушателей об опасностях искусственного интеллекта.

Эксперт по искусственному интеллекту (ИИ) и бывший главный специалист по бизнесу Google X Мо Годат уверен, что людям, у которых еще нет детей, следует повременить с расширением семьи, так как ИИ продолжает стремительно развиваться.

"Риски настолько серьезны, что, учитывая все другие угрозы человечеству, вам следует воздержаться от рождения детей, если вам еще предстоит стать родителем", — сказал он ведущему Стивену Бартлетту в подкасте Diary of a CEO.

Это не первый раз, когда лидеры технологической индустрии выступают с подобным предупреждением. Ранее в этом году Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк подписали открытое письмо с просьбой к разработчикам воздержаться от дальнейших инноваций в течение шести месяцев, чтобы у индустрии и пользователей было время адаптироваться к последним достижениям индустрии.

Центр безопасности ИИ также опубликовал заявление: "Снижение риска вымирания от ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками общественного масштаба, такими как пандемии и ядерная война".

Генеральный директор компании OpenAI — создателя популярного чатбота ChatGPT — Сэм Альтман также предупредил об "экзистенциальном риске".

"Самый большой вызов, с которым когда-либо сталкивалось человечество"

Мо Годат зашел так далеко, что сравнил нашу будущую реальность с популярными фильмами-антиутопиями, такими как "Бегущий по лезвию".

"В истории человечества еще не было такого идеального шторма, — сказал Годат. — Экономика, геополитика, глобальное потепление, изменение климата, вся идея искусственного интеллекта — это идеальный шторм, неопределенность никогда не была такой интенсивной. Если бы вы действительно любили своих детей, захотели бы вы подвергать их всему этому?".

Интервью вышло после того, как Бартлетт назначил Годата главным специалистом по ИИ в своем маркетинговом агентстве Flight Story.

"Я всю свою карьеру поражался роли технологий, и теперь перед нами стоит самая большая задача, с которой когда-либо сталкивалось человечество, — говорит Годат. — Искусственный интеллект — это кульминация технологического прогресса, и я считаю, что он станет беспрецедентным в определении того, как будет формироваться мир".

"Сложность цифрового интеллекта такова, что он стал автономным и представляет собой нечто, к чему обращаются, а не контролируют, — добавил он. — Жизненно важно, чтобы мы не упускали из виду, как это сделать, иначе мы рискуем остаться позади".