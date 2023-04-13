Европейская миссия по изучению ледяных спутников Юпитера

Euronews

Европейское космическое агентство направляет исследовательскую миссию к ледяным лунам газового гиганта Юпитера.

Миссия JUICE ( Jupiter ICy moons Explorer) стартует с с космодрома Куру во Французской Гвиане. Исследовательский зонд доставит на орбиту тяжелая ракета-носитель Ariane V, после чего начнется самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы.

Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 год. Научная миссия закончится в сентябре 2035 года. Стоимость проекта JUICE составила 1,6 млрд евро.

Самая большая планета Солнечной системы Юпитер расположена в 628 млн км от Земли.

Комментирует профессор Майкл Дугерти Имперского колледжа Лондона:

"С помощью JUICE мы не сможем попасть под поверхность, но JUICE сможет рассказать о толщине ледяной корки, поэтому, если мы хотим вернуться снова и отправить посадочный модуль, по крайней мере, мы знаем, где приземлиться. Меня часто спрашивают, почему вы сейчас не отправляете посадочный модуль? Мы не знаем, где приземлиться".

В реализации проекта приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Компоненты JUICE, разработанные Airbus, производились десятками европейских компаний.

"Это один из самых сложных космических аппаратов, когда-либо отправляемых за пределы Солнечной системы", — отметил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

В марте прошлого года Европа была вынуждена реорганизовывать свою систему запусков после того как российская сторона остановила эксплуатацию российских "Союзов" в Куру.

Зонд оснащен огромными солнечными панелями.

Главная задача Juice Джуса не в том, чтобы найти жизнь напрямую, а в том, чтобы найти среду, в которой она может появиться. Если Юпитер, газовая планета, непригодна для жизни, то его спутники Европа и Ганимед — идеальные кандидаты: под их ледяной поверхностью они таят в себе океаны жидкой воды — только вода в жидком состоянии делает жизнь возможной.