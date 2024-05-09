Визит Си Цзиньпиня в Венгрию

Венгрия стала последним пунктом европейского турне китайского лидера Си Цзиньпиня. В Будапеште говорили о доверительных связях и теснром партнёрстве.

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Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, третий и последний пункт своего европейского турне. В аэропорту его встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в своей приветственной речи отметил, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии.

В этом году исполняется 75 лет китайско-венгерским связям, и ожидается, что они станут ещё теснее. Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с КНР в 1949-ом году, а в 2017-ом они были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Венгрия превой из стран ЕС присоединилась к китайской программе развития "Пояс и путь", которую многие в Европе и Китае рассматривают как ворота Пекина на европейский континент. Частью этого проекта станет строительство железнодорожной линии между Будапештом и Белградом, финансируемое в основном Пекином.

Но не все в Венгрии считают такое сотрдуничество полезным для страны, указывая на возможные последствия.

Тибор Хендри, представитель Общества помощи Тибету:

"В Европе существует демократия, со всеми ее недостатками, со всеми ее трудностями. В Китае это работает не совсем так. Китай представляет собой коммунистическую, капиталистическую, техно-гибридную империю. Ее поведение, похоже, не имеет хороших последствий или хорошее будущее. Мы не хотим, чтобы Китай экспортировал свою практику и идеологию в Венгрию.

Брюссель выступает за протекционистские меры для ограничения экономических амбиций Китая в Европе. Еврокомиссия начала расследование в связи с китайскими государственными субсидиями на электромобили и солнечные панели, обвиняя Пекин в нарушении правил конкуренции. Дисбаланс, вызванный субсидиями, приводит к удешевлению китайской продукции, угрожая Европе потерей рабочих мест.