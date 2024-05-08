By euronews

ВСУ сообщают, что были использованы 55 ракет различных типов, 21 беспилотник. Повреждены объекты энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также многоэтажные дома в семи регионах, есть раненые.

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Утром в среду войска РФ нанесли массированный удар по Украине различными ракетами и дронами-камикадзе. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что были атакованы "объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях". В энергетической компании ДТЭК уточнили, что Россия атаковала три теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

По информации ВСУ, в ходе атаки были также разрушены разрушены и повреждены многоэтажные дома и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, ранены мирные жители.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что были использованы одна ракета типа "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре крылатые ракеты "Калибр" (все сбиты), 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 (33 сбиты) и две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (обе сбиты).

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар в Telegram, назвав Владимира Путина нацистов и подчеркнув, что он был нанесен в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.